От «Лунного рыцаря» Marvel до «Аполлона-10½» Линклейтера: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Лунный рыцарь» / Moon Knight, премьера (Disney+)

Одна из главных новинок марта — сериал киновселенной Marvel про героя с диссоциативным расстройством. Во-первых, протагониста, совмещающего в себе личности наемника-пехотинца, скромного владельца сувенирного магазина и египетского бога Луны тут играет Оскар Айзек («Дюна», «Сцены из супружеской жизни»). Во-вторых, злодеем-антагонистом стал Итан Хоук («Перед рассветом», «Гаттака»). В-третьих, проект оказался последним для французского актера Гаспара Ульеля — он погиб в январе этого года. В-четвертых, именно на стриминговом сервисе происходят основные эксперименты Marvel — как в отличном сериале «Ванда/Вижн». А еще герой Оскара Айзека теперь будет появляться и в полнометражных картинах киновселенной.

С 30 марта, Disney+