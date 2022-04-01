От «Лунного рыцаря» Marvel до «Аполлона-10½» Линклейтера: Что смотреть дома на этой неделе

Проект Marvel с Оскаром Айзеком, Итаном Хоуком и последней ролью Гаспара Ульеля «Лунный рыцарь», драма с Эль Фаннинг «Девушка из Плейнвилля», а также анимационная картина Ричарда Линклейтера о взрослении и космосе «Аполлон-10½: ребенок космического века» — «Собака.ru» рассказывает о сериалах и фильмах этой недели, которые могут помочь немного снизить тревожность.
Сериал «Девушка из Плейнвилля» / The Girl from Plainville, премьера (Hulu)
Драма с Эль Фаннинг в главной роли вписывается в линейку художественных сериалов про реальные судебные дела наряду с недавними «Изобретая Анну», «Выбывшей» и «Не сработало». Это основанная на расследовании Esquire история старшеклассницы Мишель Картер, которую обвинили в доведении до самоубийства ее бойфренда Конрада Роя. Маму погибшего играет Хлои Севиньи. Сняли проект четыре режиссера — Лиза Холоденко («Что знает Оливия»), Пиппа Бьянко («Эйфория»), Зетна Фуэнтес («Великая») и дебютантка Элизабет Ханна. Про громкий процесс, кстати, есть и документальный фильм HBO «Я люблю тебя, теперь умри» (входит в подписку «Амедиатеки»).
С 29 марта, Hulu
Сериал «Лунный рыцарь» / Moon Knight, премьера (Disney+)
Одна из главных новинок марта — сериал киновселенной Marvel про героя с диссоциативным расстройством. Во-первых, протагониста, совмещающего в себе личности наемника-пехотинца, скромного владельца сувенирного магазина и египетского бога Луны тут играет Оскар Айзек («Дюна», «Сцены из супружеской жизни»). Во-вторых, злодеем-антагонистом стал Итан Хоук («Перед рассветом», «Гаттака»). В-третьих, проект оказался последним для французского актера Гаспара Ульеля — он погиб в январе этого года. В-четвертых, именно на стриминговом сервисе происходят основные эксперименты Marvel — как в отличном сериале «Ванда/Вижн». А еще герой Оскара Айзека теперь будет появляться и в полнометражных картинах киновселенной.
С 30 марта, Disney+
Сериал «Джулия» / Julia, премьера (HBO Max)
Большинство российских зрителей (в отличие от американских) узнали о жизнерадостной шеф-поваре Джулии Чайлд благодаря фильму «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» с Мэрил Стрип и Эми Адамс. В сериальной версии ее играет британка Сара Ланкашир («Счастливая долина»), а эпизоды названы по блюдам — от простого омлета до фуа-гра и шоколадного суфле. Основным сценаристом проект стал Дэниэл Голдфарб — один из сопродюсеров «Удивительной миссис Мейзел».
С 31 марта, HBO Max
Сериал «Последний автобус на Земле» / The Last Bus, премьера (Netflix)
Британский фантастический сериал, подходящий для семейного просмотра. Его герои — дети, которые пытаются остановить восстание машин, вернее дронов, которые должны были помочь эко-системе Земли, но что-то пошло не так. Вряд ли проект повторит успех «Очень странных дел», но его юных актеров точно стоит запомнить, чтобы следить за их будущими прорывами.
С 1 апреля, Netflix
Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses, премьера (Apple TV+)
Шпионская драмеди рассказывает о молодом агенте британской разведки MI6 Ривере Картрайте (Джек Лауден), который из-за своей ошибки попадает в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков». Им руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Но у отряда неудачников появляется шанс на восстановление репутации, когда они берутся за расследование похищения. Режиссером проекта стал Джеймс Хоуз, работавший над сериалами «Доктор Кто» и «Сквозь снег».
С 1 апреля, Apple TV+
Фильм «Аполлон-10½: ребенок космического века» / Apollo 10½: A Space Age Childhood
Профессионал фильмов про взросление Ричард Линклейтер («Отрочество», «Под кайфом и в смятении») на этот раз исследует свое собственное детство — через анимационный проект о полете в космос. Взрослый главный герой (его текст читает Джек Блэк) вспоминает 1969 год, когда ему было 10 лет, а в NASA предложили ему слетать на Луну.
С 1 апреля, Netflix
Фильм «Пузырь» / The Bubble
Комедия Джадда Апатоу («Девочки», «Кабельщик», «Любовь») с Дэвидом Духовны, Кейт МакКиннон и Марией Бакаловой в касте посвящена лицемерию и кинематографическим ухищрениям коронавирусной эпохи. В разгар пандемии съемочная группа пытается, используя подручные средства, закончить фильм о противостоянии людей и динозавров.
С 1 апреля, Netflix
Фильм «Проксима» / Proxima
Снятая по большей части на Байконуре драма про астронавтов с Евой Грин и Мэттом Диллоном теперь доступна в подписках стримингов. Это история женщины, разрывающейся между космосом и своей дочерью, которую ей приходится оставлять на Земле. Режиссер проекта Алис Винокур — лауреатка премии «Сезар» за сценарий «Мустанга» и участница Каннского кинофестиваля («Телохранитель», «Кухня»)
С апреля, «Кинопоиск»
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