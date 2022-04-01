Джим Кэрри сообщил о завершении актерской карьеры

«Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой‑то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь», — сказал Кэрри.

Он пояснил, что очень любит свою спокойную и духовную жизнь. Сейчас он посвятил себя живописи и планирует запустить сайт с NFT. Он также рассказал, что доволен своей кинокарьерой и считает, что «сделал достаточно».

Сейчас Джиму Кэрри 60 лет. В мировой прокат 30 марта вышел «Соник в кино-2» — последний фильм с участием актера. На его счету десятки успешных проектов, наибольшую популярность Кэрри принесли фильмы «Маска», «Эйс Вентура», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума» и «Гринч — похититель Рождества». На счету актера два «Золотых глобуса» и шесть номинаций на него, номинация на премию BAFTA и ряд других кинопремий.