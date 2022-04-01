Президент «Артдокфеста» Виталий Манский решил больше не проводить фестиваль в России

«Завтра будет официальное заявление дирекции фестиваля. А сегодня просто констатация. "Артдокфест" в России закрыт. В России, которую мы все получили», — сообщил режиссер.

Открытие фестиваля «Артдокфест» в кинотеатре «Октябрь» в Москве было сорвано 31 марта. Всех присутствующих вывели из кинотеатра за 15 минут до начала. Это объяснили техническими причинами. А сам Манский подвергся нападению: его облили красной краской.

Он сообщил, что знает нападавших, но подавать заявление в полицию он не собирается.

«Артдокфест» — международный фестиваль авторского документального кино, представляющий самые яркие неформатные документальные фильмы всех жанров и направлений. Учрежден в 2007 году дирекцией Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь».

К участию в конкурсной программе допускаются фильмы на русском языке или языках народов России, снятые в любой стране мира, а также ленты российских авторов или российского производства на любом языке мира. «Артдокфест» проводится ежегодно в Москве, в первую декаду декабря. С 2014 года проходит также в Петербурге и Риге.