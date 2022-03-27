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Скончалась аниматор «Союзмультфильма» Виолетта Колесникова — одна из создательниц «Винни Пуха» и «Бременских музыкантов»

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Умерла Виолетта Колесникова, аниматор «Союзмультфильма» и одна из создательниц «Винни Пуха» и «Бременских музыкантов» Виолетта Колесникова. Ей было 83 года. Об этом пишет пресс-служба школы-студии «Шар», в которой Колесникова работала с 2004 года.

С 1959 года Колесникова работала аниматором на студии «Союзмультфильм» со многими известными режиссерами, в том числ и Федором Хитруком, Борисом Дежкиным, Романом Качановым, Эдуардом Назаровым, Андреем Хржановским и другими. Они занимались такими фильмами, как «Матч-реванш», «Винни-Пух», «Фильм, фильм, фильм», «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «Серебряное копытце», «Возвращение блудного попугая», «Приключения пингвиненка Лоло» и многих, многих других.

Причина смерти Колесниковой не уточняется. По информации пресс-службы, прощание состоится в понедельник, 28 марта в 11.00, по адресу ул. Достоевского д. 4 корп. 3.

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