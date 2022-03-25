В кинотеатре «Родина» покажут фильмы из программы фестиваля короткометражек и анимации RUIFF

В рамках программы зрители увидят пять работ: лучший анимационный фильм RUIFF 2020 «Привет, Бабульник!» (Россия), лучшую драму фестиваля «Ашмина» (Великобритания/Непал), обладателя приза зрительских симпатий «Хлеб и соль» (Россия/Армения), лучшую комедию фестиваля «Станция "Болеро"» (Швейцария), а также обладателя Гран-При — шведскую мелодраму «Живая», претендовавшую на премию Оскар.

Эти картины можно увидеть в кинотеатре «Родина» 25 марта в 19:00. С 26 по 27 марта покажут в рамках конкурсных программ два анимационных фильма, претендовавших на Оскар 2022: «Мигранты» (Франция) и «Недотепа» (Великобритания) и еще несколько короткометражек. Хедлайнер программы — фильм «Дьявольская гармония» (Великобритания), победивший на кинофестивале Сандэнс.

Во все три дня сеансы начинаются в 19:00. Увидеть полное расписание можно здесь.