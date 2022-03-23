По архивным документам Мосфильма и справке о процессе работы над режиссерской разработкой установлено, что сценарий был создан в период с января по март 1970 года. Он заключен в картонную обложку с надписью «Эталон», на страницах — рукопись и машинопись. Всего сценарий состоит из 90 листов, внутрь вложено шесть дополнительных рукописных.

С правками Тарковского по сценарию всего 28 страниц, из них 7 существенного объема, а 21 — «абзац-два». Кроме этого, на листах можно найти помарки и дописки. Однако почти вся роспись решения сцен на каждом листе — крупность кадров, указание объектов и технических деталей сделана по большей части рукой режиссера.

«Большинство рукописных исправлений и вставок выполнено рукой самого Тарковского (28 страниц), также встречаются правки Горенштейна. Творческое решение каждой сцены (крупность кадра, указание объектов и технических деталей) практически вся выполнена рукой Тарковского», — отмечают в «Литфонде».

Стартовая цена лота — 4,5 миллиона рублей. Аукцион пройдет 25 марта и будет приурочен к 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского.