Скончался кинорежиссер и сценарист Виталий Мельников

«Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — сообщили ТАСС вечером 21 марта в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Виталий Вячеславович Мельников родился 1 мая 1928 года в селе Мазаново, Амурская область. В 1930-е годы его родители были репрессированы и сосланы, школу Виталий заканчивал в ссылке в Сибири. В 1952 году окончил ВГИК (мастерская С. И. Юткевича и М. И. Ромма). После этого снял ряд документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов — в том числе «За новые луга и пастбища», «В колхозном клубе», «Новая мелиоративная машина».

С 1964 года Мельников работал на киностудии «Ленфильм», с 1989 по 2006 годы являлся художественным руководитель киностудии «Голос». С 1995 по 2001 год занимал должность председателя Санкт-Петербургского Союза кинематографистов.

На счету Мельникова 30 киноработ в качестве постановщика, в числе снятых фильмов — «Мама вышла замуж», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Отпуск в сентябре», «Две строчки мелким шрифтом» и другие. Также Мельников написал сценарии к восьми фильмам — в том числе ленте «Старший сын» с Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым, Михаилом Боярским, Светланой Крючковой и другими.

За свою кинодеятельность Виталий Мельников был удостоен Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Ордена Почета, специального приза премии «Ника» за выдающийся вклад в кинематограф и других наград. Являлся Народным артистом и заслуженным деятелем искусств РСФСР.

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Виталия Вячеславовича Мельникова.