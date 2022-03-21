Пьяный посетитель украл из музея «Ленфильма» цилиндр «принца Флоризеля»

Инцидент произошел в выходные. Сотрудники киностудии отмечают, что один из посетителей Культурно-выставочного центра воспользовался моментом, когда на этаже не было людей.

«Он разбил витрину в открытой части экспозиции нашего музейного пространства и забрал цилиндр Олега Даля. По видеозаписям с камер наблюдения хорошо видно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали сотрудники киностудии.

Представители «Ленфильма» не знают, был ли это спланированный шаг или мужчина спонтанно решился на кражу. Однако они очень надеются, что цилиндр вернется на свое место в музее.

«Полиция уже ведет расследование, мы надеемся на благополучный исход, а также на здравомыслие и благоразумие людей. Если кто-то знает о местонахождении цилиндра, просим откликнуться. Мы будем признательны за любую информацию или возвращение реликвии», — сообщили в пресс-службе.