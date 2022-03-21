В Сети появился мультфильм «Дневник Андрюши» о мальчике с синдромом Дауна. Саундтрек написала группа СБПЧ

Мультфильм о мальчике с синдромом Дауна «Дневник Андрюши» выпустила кинокомпания Bazelevs при участии благотворительного фонда «Синдром любви». Режиссером и автором сценария выступила Жанна Бекмамбетова. Как говорят создатели мультфильма, короткометражка «в самой простой и доступной форме» поможет зрителям избавиться от многих мифов, которые сопровождают синдром Дауна. Ее выпуск приурочен к 21 марта — Международному Дню человека с синдромом Дауна.

Мультфильм создан по мотивам произведения Екатерины Денисовой «Дневник Андрюши». В центре истории — мальчик Андрюша, храбрый и очень добрый. В своем дневнике он делится происходящими событиями, считает дни до дня рождения, рассказывает о друзьях и ситуациях, с которыми сталкивается. Каждый день переживая маленькие радости и тревоги Андрюша остается искренним, честным и любящим мальчиком, а также дорогим для своей семьи. «Он, несмотря ни на что, с оптимизмом воспринимает все сложности», — говорят в фонде.

В титрах звучит саундтрек «Треугольник», записанный группой «Самое большое простое число» специально для мультфильма. Субтитры подготовлены для людей с ментальными особенностями — на «Ясном языке».

«Мы с радостью откликнулись на предложение написать песню для мультфильма “Дневник Андрюши”. Мы старались, чтобы она была универсальной, воодушевляющей всех. Мне кажется, в этом и есть смысл инклюзии: люди с особенностями испытывают точно такие же чувства, эмоции и переживания. А еще люди с особенностями очень разные. Так же, как и люди без них. Но, кажется, всем людям всегда нужен кто-то рядом. В том числе и об этом наша песня. Смело делай шаг и помни, что для приключений никогда не поздно!» — отметил солист СБПЧ Кирилл Иванов.