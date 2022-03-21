Скончалась режиссер-документалист Марина Голдовская

Марина Евсеевна Голдовская родилась 15 июля 1941 года в Москве. В 1963 году окончила операторский факультет ВГИКа, работала режиссером и оператором в творческом объединении «Экран». С 1963 по 1994 годы — оператор и режиссер документального кино. Всего Голдовская создала 93 киноработы в 47 проектах.

Голдовская снимала шахтеров на северном плато Расвумчорр, нефтяников Казахстана, жизнь советской Антарктической экспедиции, Московскую Олимпиаду 1980 года. Ее авторские фильмы-кинопортреты посвящены замечательным современникам: хирургу Александру Вишневскому, цирковой артистке Раисе Немчинской, режиссерам и актерам театра Юрию Завадскому, Олегу Ефремову, Михаилу Ульянову, Аркадию Райкину, нефтянику Рахмету Утесинову, директору завода Виктору Литвиненко, писательнице Анастасии Цветаевой, трехлетнему мальчику Денису Галкину. Ее фильм 1986 года «Архангельский мужик» о первом фермере в Советском Союзе получил Государственную премию СССР.

С 1995 года Голдовская жила и работала в США, была профессором Киношколы университета Южной Каролины, Калифорния. С наступлением XXI веке она продолжила профессиональную деятельность. В 2011 году в рамках Второго всероссийского кинофестиваля «Профессия журналист» был представлен документальный фильм-трилогия «Три песни о Родине». В том же году Голдовская завершила работу над картиной «Горький вкус свободы», посвященной журналисту Анне Политковской.

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Марины Евсеевны Голдовской.