Актер Ален Делон решился на эвтаназию. Он попросил своего сына помочь ему уйти из жизни, если это потребуется. Об этом сообщает французское издание Le Point.
Сын Делона Энтони уточнил, что отец уже подготовил все необходимые документы с адвокатами. А исполнителем завещания станет его сестра Анушка.
Делон не раз высказывался за эвтаназию в случае крайней необходимости. Актеру сейчас 86 лет, последнее время актер чувствует себя плохо, перестал сниматься в кино и постоянно жалуется на здоровье. Отмечается, что в 2019 году он перенес двойной инсульт. После операции он переехал жить в Швейцарию, где процедуру эвтаназии возможно провести.
«С определенного возраста, с определенного момента человек имеет право спокойно уйти, не проходя через больницы, уколы и прочее», — отметил Делон.
Сын актера рассказал в эфире телеканала RTL, что пообещал отцу остаться с ним до конца. Энтони поделился, что его отец был тронут тем, как он заботился о своей матери Натали перед ее смертью в 2021 году от рака поджелудочной железы. Энтони сказал, что его мать также готовилась к эвтаназии, потому что собиралась умереть, как и жила — как она сама считает нужным.
«К счастью, мы не прибегали к этой процедуре [эвтаназии]. Это правда, что нам было бы трудно держать ее за руку и видеть, как жизнь покидает ее вот так. Поэтому я не говорю, что последняя ночь была легкой, но последние несколько часов были легкими, потому что она ушла с миром, она отпустила нас в шесть утра и ушла с миром в 11», — рассказал Энтони.
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