Актер Ален Делон решился на эвтаназию

Сын Делона Энтони уточнил, что отец уже подготовил все необходимые документы с адвокатами. А исполнителем завещания станет его сестра Анушка.

Делон не раз высказывался за эвтаназию в случае крайней необходимости. Актеру сейчас 86 лет, последнее время актер чувствует себя плохо, перестал сниматься в кино и постоянно жалуется на здоровье. Отмечается, что в 2019 году он перенес двойной инсульт. После операции он переехал жить в Швейцарию, где процедуру эвтаназии возможно провести.

«С определенного возраста, с определенного момента человек имеет право спокойно уйти, не проходя через больницы, уколы и прочее», — отметил Делон.

Сын актера рассказал в эфире телеканала RTL, что пообещал отцу остаться с ним до конца. Энтони поделился, что его отец был тронут тем, как он заботился о своей матери Натали перед ее смертью в 2021 году от рака поджелудочной железы. Энтони сказал, что его мать также готовилась к эвтаназии, потому что собиралась умереть, как и жила — как она сама считает нужным.

«К счастью, мы не прибегали к этой процедуре [эвтаназии]. Это правда, что нам было бы трудно держать ее за руку и видеть, как жизнь покидает ее вот так. Поэтому я не говорю, что последняя ночь была легкой, но последние несколько часов были легкими, потому что она ушла с миром, она отпустила нас в шесть утра и ушла с миром в 11», — рассказал Энтони.