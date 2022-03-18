От Джареда Лето до Эми Шумер: Что смотреть дома, чтобы снизить тревожность

Такие привычные действия, как просмотр сериалов и фильмов, могут помочь справиться с тревожностью или хотя бы немного снизить ее уровень. «Собака.ru» собрала проекты, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе: от истории про неудачный старт-ап с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй «Не сработало» до комедии про кризис среднего возраста «Жизнь и Бет» с Эми Шумер.
Сериал «Исправление и наказание», премьера (ТНТ)
Комедия Анны Пармас с Анной Михалковой в роли простодушной надзирательницы колонии-поселения. Та искренне верит, что главная цель пенитенциарной системы — это исправление преступников, которые на самом деле просто несчастные мальчики и девочки, которым в детстве не хватило родительской любви. Поэтому для перевоспитания они слушают песни про то, что надо жить дружно, рисуют на асфальте белым мелом свой дом и смотрят советских «Трех мушкетеров» и «Бесприданницу» для запуска эмпатии. «Исправить» главная героиня попытается и своих алчных родственников — выяснится, что она вместе с ними наследница большого состояния, заработанного на финансовых пирамидах.
В других условиях сериал точно стал бы народным хитом. Сейчас это спорный вопрос, смогут ли зрители искренне подключиться к этим вряд ли где-то существующим в нашей стране волшебным обстоятельствам. Впрочем, «Исправление и наказание» для успокоения души можно считать магическим реализмом, а шутить режиссер и сценаристка Анна Пармас («Кококо», «Давай разведемся») умеет отлично. Продвигая при этом еще и феминистские идеи.
С 14 марта, ТНТ, Premier, Start
Сериал «Модный синдикат», премьера (СТС)
Еще один комедийный претендент на народную любовь (но сделанный менее изящно, чем «Исправление и наказание») работает на связке фэшн+бандиты. Это история про некогда популярного дизайнера — вернее тогда они назывались модельеры — Ланского (Ян Цапник). Чтобы вновь показывать свои коллекции в Париже, он находит спонсора — криминального авторитета (Кирилл Полухин). Его жена Галя со вкусом на уровне стразов и мини (Мария Горбань) переезжает в Москву с полуострова Сахалин, чтобы контролировать процесс: они решают с помощью модного дома «отмывать» свой нелегальный бизнес.
Конечно, от реального фэшена это все очень далеко, даже с учетом того, что все представлено в пародийном ключе. Но вряд ли целевая аудитория проекта ждет точного воспроизведения индустриальных особенностей.
С 14 марта, СТС
Сериал «Не сработало» / WeCrashed, премьера (Apple TV+)
Как и недавний сериала «Выбывшая» с Амандой Сайфред в роли Элизабет Холмс, «Не сработало» рассказывает историю одного неудачного старт-апа, при этом с голливудскими звездами первой величины в касте: Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй. Они играют семейную пару — основателей международной сети коворкингов WeWork. До выхода на IPO их компания резко рухнула — в основном, из-за максимально нелепого и эксцентричного ведения ими бизнеса. Шоураннер сериала — Ли Айзенберг, один из сценаристов «Офиса» и «Очень плохой училки».
С 18 марта, Apple TV+
Фильм «Глубокие воды» / Deep Water
Долгострой по роману создательницы «Талантливого мистер Рипли» Патриции Хайсмит должен был выйти в прокат в России, но кинотеатральный релиз отменили. Это история про супругов Вика (Бен Аффлек) и Мелинду (Ана де Армас). Их брак кажется идеальным, но Мелинда открыто изменяет мужу. Вскоре ее любовники начинают умирать. Режиссером триллера стал Эдриан Лайн («9 ½ недель», «Неверная»).
С 18 марта, Hulu
Сериал «Жизнь и Бет» / Life & Beth, премьера (Hulu)
Ироничный проект Эми Шумер с ней же в главной роли. На этот раз она шутит про кризис среднего возраста. Ее героине по имени Бет около 40 лет, у нее неплохой доход от продажи вина и стабильные отношения. Но встреча с фриковатым фермером Джоном (Майкл Сера из «Джуно») заставляет ее вспомнить, что в детстве она мечтала о большем. Из нынешних российских реалий вряд ли у кого-то получится искренне подключиться к истории и сопереживать, с другой стороны, смех опять же отлично работает как способ снизить тревогу.
С 18 марта, Hulu
Сериал «Обоюдное согласие», премьера (Kion и «Медиаслово»)
Режиссер Валерия Гай Германики («Школа», «Краткий курс счастливой жизни») возвращается к сериалам — с детективной драмой об изнасиловании и частой реакции российского общества, обвиняющего во всем жертву. Главная героиня, учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова), приезжает на вечеринку к старым друзьям на яхте. Под утро она сбегает и пишет заявление в полицию об изнасиловании. Услышав имена подозреваемых, правоохранители отказываются возбудить уголовное дело. В касте сериала — Анна Снаткина, Алла Михеева и Шамиль Хаматов.
С 18 марта, Kion
Фильм «Внезапная удача» / Windfall
Камерная криминальная драма с Джесси Племонсом («Власть пса»), Лили Коллинз («Эмили в Париже») и Джейсоном Сигелом («Как я встретил вашу маму») о краже, которая сначала становится грабежом, а потом рассуждением о классовом неравенстве. Режиссером проекта стал Чарли МакДауэлл («Силиконовая долина»), он же написал сценарий вместе с Джастином Ладером, Эндрю Кевином Уокером и Сигелом.
С 18 марта, Netflix
Сериал «Кокетка» / Minx, премьера (Lionsgate)
Феминистский сериал рассказывает о создании первого эротического журнала для женщин в Лос-Анджелесе 1970-х. Его запускает энергичная Джойс (Офелия Ловибонд), вынужденно объединившая усилия с издателем Дагом (Джейк Джонсон из «Новенькой»). Исполнительным продюсером проекта выступил комедийный режиссер Пол Фиг («Шпион», «Копы в юбках»).
С 18 марта, HBO Max, «Амедиатека»
Сериал «Чикатило», 2 сезон (Окко)
Продолжение сериала Сарика Андреасяна (который похож на все продукты Сарика Андреасяна) по мотивам биографии одного из самых известных маньяков России Андрея Чикатило — как его долгие годы не могли найти правоохранители. Заглавная роль у Дмитрия Нагиева, также в касте — Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин. Второй сезон выходит на стриминге ровно года спустя — премьера была 18 марта 2021-го.
С 17 марта, Окко
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