От Джареда Лето до Эми Шумер: Что смотреть дома, чтобы снизить тревожность

Сериал «Исправление и наказание», премьера (ТНТ)

Комедия Анны Пармас с Анной Михалковой в роли простодушной надзирательницы колонии-поселения. Та искренне верит, что главная цель пенитенциарной системы — это исправление преступников, которые на самом деле просто несчастные мальчики и девочки, которым в детстве не хватило родительской любви. Поэтому для перевоспитания они слушают песни про то, что надо жить дружно, рисуют на асфальте белым мелом свой дом и смотрят советских «Трех мушкетеров» и «Бесприданницу» для запуска эмпатии. «Исправить» главная героиня попытается и своих алчных родственников — выяснится, что она вместе с ними наследница большого состояния, заработанного на финансовых пирамидах.

В других условиях сериал точно стал бы народным хитом. Сейчас это спорный вопрос, смогут ли зрители искренне подключиться к этим вряд ли где-то существующим в нашей стране волшебным обстоятельствам. Впрочем, «Исправление и наказание» для успокоения души можно считать магическим реализмом, а шутить режиссер и сценаристка Анна Пармас («Кококо», «Давай разведемся») умеет отлично. Продвигая при этом еще и феминистские идеи.

С 14 марта, ТНТ, Premier, Start