Скончалась актриса театра и кино Наталья Назарова

«На 73 году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности», — сообщили в Союзе кинематографистов России.

Наталья Ивановна Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ (мастерская Павла Массальского) и сразу же была принята в труппу Московского художественного театра, где много и плодотворно работала.

Дебют в кино состоялся в 1972 году. В числе лучших работ Верочка («Неоконченная пьеса для механического пианино»), Тамара («Молодая жена»), Нюра («Старый новый год»), Вдовина («Последний побег»), Нина Иванова («Мисс миллионерша»).

Как отмечают в Союзе кинематографистов России, небольшая роль подруги главной героини в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова» стала визитной карточкой Назаровой и полюбилась зрителям. С 1989 года она вынуждена была оставить актерскую профессию по состоянию здоровья.

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Натальи Ивановны Назаровой.