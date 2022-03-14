Церемонию вручения кинопремии «Ника» перенесли на осень

Организаторы пообещали сообщить позднее, на какую дату перенесут мероприятие. В этом году должна состояться 35 церемония награждения.

В номинации «Лучший игровой фильм» представлено сразу шесть лент. Это «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Медея» Александра Зельдовича, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

Премию «Ника» вручают ежегодно за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Ее учредили секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии проводилась 17 декабря 1988 года.