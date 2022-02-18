Народный артист России Борис Невзоров скончался от последствий коронавируса

О смерти народного артиста заявили директор Малого театра Тамара Михайлова. Эту же информацию подтвердил Борис Коперин, коллега Невзорова. Сообщается, что причиной кончины актера стали последствия заражения коронавирусом.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. В 1968 году поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. Однако проучился там всего два курса. Затем перевелся и в 1975 году окончил Школу-студию МХАТ.

С начала 90-ых годов служил актером Московского драматического театра имени Константина Сергеевича Станиславского, а с 2005 года выступал в Малом театре. Также работал преподавателем в ГИТИСе.

На его счету десятки работ, среди которых «Люди на болоте», «Наводнение», «У попа была собака…», «Россия молодая», «Майор», «Дурак», сериалы «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» и других. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста России.