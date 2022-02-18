Showtime представил премьерный трейлер сериала «Первая леди» с Виолой Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон в главных ролях

Создатели проекта хотят переосмыслить судьбу первых леди Америки, показать их борьбу за право быть услышанными, влиятельными и любимыми.

Роль первых леди исполнили Виола Дэвис (Мишель Обама), Мишель Пфайффер (Бетти Форд) и Джиллиан Андерсон (Элеонора Рузвельт). Также в сериале примут участие О-Т Фагбенли (Барак Обама), Аарон Экхарт (Джеральд Форд) и Кифер Сазерленд (Франклин Рузвельт).

Режиссером шоу выступила Сюзанна Бир («Птичий короб», «Серена», сериал «Отыграть назад»). Сценарий подготовила Аарон Кули, продюсерами выступили Павлина Хатупис, Эйлин Хейслер и Кэти Шульман. Премьера сериала назначена на 17 апреля.