Showtime представил премьерный трейлер сериала «Первая леди» с Виолой Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон в главных ролях

Телеканал Showtime показал дебютный трейлер нового сериала «Первая леди» о судьбе жен американских президентов. Главные роли в шоу исполнили Виола Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон.
Создатели проекта хотят переосмыслить судьбу первых леди Америки, показать их борьбу за право быть услышанными, влиятельными и любимыми.
Роль первых леди исполнили Виола Дэвис (Мишель Обама), Мишель Пфайффер (Бетти Форд) и Джиллиан Андерсон (Элеонора Рузвельт). Также в сериале примут участие О-Т Фагбенли (Барак Обама), Аарон Экхарт (Джеральд Форд) и Кифер Сазерленд (Франклин Рузвельт).
Режиссером шоу выступила Сюзанна Бир («Птичий короб», «Серена», сериал «Отыграть назад»). Сценарий подготовила Аарон Кули, продюсерами выступили Павлина Хатупис, Эйлин Хейслер и Кэти Шульман. Премьера сериала назначена на 17 апреля.
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