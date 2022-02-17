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Кино и сериалы

Amazon анонсировал выход пятого заключительного сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел»

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Компания Amazon объявила о продлении комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» на пятый сезон. Однако он станет заключительным, заявили в Variety.

Новость о запуске пятого сезона появилась за день до старта четвертого. Сообщается, что работа над заключительной частью уже началась в Нью-Йорке. Создатели сериала пока не уточнили, когда выйдет финальный сезон.

Действие сериала происходит в 50-года прошлого века. Домохозяйка Мириам Мейзел решает изменить свою жизнь и становится стендап-комиком. Главную роль в сериале играет Рэйчел Броснахан.

Первый сезон шоу «Удивительная миссис Мейзел» начал выходить в 2017 году. Оно сразу стало популярным в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video и завоевало признание зрителей и критиков. Сериал получил больше 50 номинаций на телевизионную премию «Эмми» и 20 раз ее выиграл. Четвертый сезон выйдет 18 февраля на платформе.

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