Amazon анонсировал выход пятого заключительного сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Компания Amazon объявила о продлении комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» на пятый сезон. Однако он станет заключительным, заявили в Variety.
One last act. We're excited to announce that @MaiselTV will be back for a fifth and final season! pic.twitter.com/OI2o42ijJ1— Amazon Studios (@AmazonStudios) February 17, 2022
Новость о запуске пятого сезона появилась за день до старта четвертого. Сообщается, что работа над заключительной частью уже началась в Нью-Йорке. Создатели сериала пока не уточнили, когда выйдет финальный сезон.
Действие сериала происходит в 50-года прошлого века. Домохозяйка Мириам Мейзел решает изменить свою жизнь и становится стендап-комиком. Главную роль в сериале играет Рэйчел Броснахан.
Первый сезон шоу «Удивительная миссис Мейзел» начал выходить в 2017 году. Оно сразу стало популярным в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video и завоевало признание зрителей и критиков. Сериал получил больше 50 номинаций на телевизионную премию «Эмми» и 20 раз ее выиграл. Четвертый сезон выйдет 18 февраля на платформе.
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