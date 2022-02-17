«Алькаррас» Карлы Симон Пипо и короткометражка из Петербурга: объявлены лауреаты Берлинского кинофестиваля в 2022 году

«Золотого медведя» за лучший фильм в 2022 году получила лента «Алькаррас» Карлы Симон Пипо. «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру достался Клер Дени — за работу над фильмом «Обе стороны лезвия». Приз жюри получила картина «Одеяние из драгоценных камней» Наталии Лопес.

Приз за лучшую главную роль получила немецкая актриса Мельтем Каптан, сыгравшая в картине «Рабийе Курназ против Джорджа Буша». Сценарист ленты Лайла Стилер была удостоена награды за лучший сценарий. Лучшая роль второго плана — у актрисы Лауру Басуки в ленте «Раньше, сейчас и потом».

Награду за лучший короткометражный фильм в рамках 72-го Берлинского кинофестиваля получила российский режиссер Анастасия Вебер — выпускница Санкт-Петербургской школы нового кино. Ее фильм «Трэп» рассказывает о жизни молодежи в большом городе — это тот случай, когда «дворы получат возможность выйти на экран». В фильме снимались непрофессиональные актеры.