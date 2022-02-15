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Disney показал первый трейлер фильма-возвращения «Чип и Дейл спешат на помощь»

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На официальном YouTube-канале кинокомпании Walt Disney Studios показали первый трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь» про приключение двух известных мультипликационных бурундуков. Премьера картины назначена на 20 мая.

Новая картина — это продолжение культового мультсериала из 90-ых. Главные герои, Чип и Дейл, встречаются после 30-летнего расставания, чтобы отправиться в ностальгический тур. Но выясняется, что один из их друзей бесследно пропал, и известные бурундуки отправляются на его поиски.

Чип и Дейл заговорят голосами Джона Малейни и Энди Сэмбэрга, Кори Бертон озвучит Вжика. В фильме также появятся Дж. К. Симмонс и Сет Роген. Фильм покажут в онлайн-кинотеатре Disney+ 20 мая.

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