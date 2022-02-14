Алая Ведьма, коллапс реальности и профессор Икс: вышел новый трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Студия Marvel показала новый трейлер грядущего фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» от режиссера Сэма Рейми, известного по работе над «Человеком-пауком» с Тоби Магуйаром. Премьера уже весной!
Сюжет фильма «В мультивселенной безумия» разворачивается после событий «Человек-паук: Нет пути домой» и первого сезона сериала «Локи». Доктор Стивен Стрэндж вместе со старыми и новыми мистическими союзниками отправляется в мультивселенную, чтобы противостоять новому таинственному противнику.
Однако мультивселенная находится в опасности из-за постоянных вмешательств Стрэнджа в пространственно-временной континуум. Чтобы предотвратить коллапс реальности, он вынужден обратиться к Ванде, которая после событий сериала «ВандаВижен» стала Алой Ведьмой.
Не исключено, что в новом фильме также появится профессор Чарльз Ксавьер из вселенной «Людей Икс» — в оригинальном трейлере звучит голос актера Патрика Стюарта. «Мы должны сказать ему правду», — произносит он.
Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет в российский прокат 5 мая 2022 года. Режиссером новой картины выступил Сэм Рейми, известный по работе над трилогией «Человек-паук» с Тоби Магуйаром в главной роли.
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