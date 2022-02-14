Алая Ведьма, коллапс реальности и профессор Икс: вышел новый трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Сюжет фильма «В мультивселенной безумия» разворачивается после событий «Человек-паук: Нет пути домой» и первого сезона сериала «Локи». Доктор Стивен Стрэндж вместе со старыми и новыми мистическими союзниками отправляется в мультивселенную, чтобы противостоять новому таинственному противнику.

Однако мультивселенная находится в опасности из-за постоянных вмешательств Стрэнджа в пространственно-временной континуум. Чтобы предотвратить коллапс реальности, он вынужден обратиться к Ванде, которая после событий сериала «ВандаВижен» стала Алой Ведьмой.

Не исключено, что в новом фильме также появится профессор Чарльз Ксавьер из вселенной «Людей Икс» — в оригинальном трейлере звучит голос актера Патрика Стюарта. «Мы должны сказать ему правду», — произносит он.