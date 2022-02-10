«Футурама» возвращается! К работе над продолжением вернутся Мэтт Гроунинг и Дэвид Коэн

Производство продолжения «Футурамы» запустят уже в этом месяце, премьера продолжения запланирована на 2023 год. К работе также вернутся актеры из оригинального состава мультсериала: Билли Уэст озвучит Фрая, Кэти Сагал — Лилу. Заговорит ли робот Бендер голосом Джона Ди Маджио — не уточняется.

«Я очень рад, что у меня есть еще один шанс подумать о будущем.. Или о чем-то другом, кроме настоящего», — приводит The Hollywood Reporter слова Коэна. «Для меня большая есть объявить о триумфальном возвращении «Футурамы» еще раз, прежде чем нас снова внезапно отменят», — добавил Гроунинг.

«Футурама» — американский научно-фантастический сатирический мультсериал, запущенный создателями «Симпсонов» Мэттом Гроунингом и Дэвидом Коэном. В большинстве серий действие сериала происходит в Новом Нью-Йорке в XXXI веке. Использование будущего времени позволяло авторам шоу вносить в него идеи и события из популярной фантастики XX века.

Мультсериал выходил с 1999 по 2003 годы, насчитывал 7 сезонов и 140 серий. Сериал рассказывал о приключениях Фрая, Лилы, робота Бендера и других персонажей, связанных как с полетами в космос, так и с личностями героев.