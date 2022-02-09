Скончался Дуглас Трамбалл — режиссер и создатель визуальных эффектов для «Бегущего по лезвию» и «Космической одиссеи»

«Мой отец Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом. Он был абсолютным гением и волшебником, и его вклад в индустрию кино и спецэффектов будет жить десятилетиями и даже дольше», — сообщила его дочь Эми.

Дуглас Трамбалл родился 8 апреля 1942 года в Лос-Анджелесе. Он считается одним из пионеров визуальных эффектов — Трамбалл руководил работой над спецэффектами в картинах «2001 год: космическая одиссея», «Молчаливое бегство», «Штамм Андромеда» и «Звездный путь» 1979 года.

Трамбалл также срежиссировал фильмы «Молчаливое бегство», «Мозговой штурм» и «Назад в будущее… Поездка» с Кристофером Ллойдом в главной роли. Он был дважды отмечен Обществом инженеров кино и телевидения (SMPTE), а также номинирован на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.