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Кино и сериалы

Netflix анонсировал новый российский проект — криминальный триллер «Зато» режиссера Дарьи Жук

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Стриминговый сервис Netflix анонсировал уже четвертый российский проект — криминальный триллер «Зато», который выйдет в формате сериала. События развернутся в постсоветский период вокруг журналистки и милиционера, расследующих дело о ребенке, пропавшем в закрытом городе.

Фотография предоставлена «Собака.ru» пресс-службой Netflix

Как рассказали «Собака.ru» в Netflix, события нового сериала «Зато» развиваются в постсоветский период неопределенности в стране после распада СССР. По сюжету, амбициозная журналистка Кристина вместе с милиционером Дашкиным расследует исчезновение ребенка в закрытом городе Лобачевск-4, где за разглашение секретной информации можно поплатиться жизнью.

Режиссерами выступят Дарья Жук и Станислав Либин, сценарий напишут Михаил Шприц, Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе. Главные роли в сериале исполнят Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев, Виктория Толстоганова, Илья Маланин и Екатерина Агеева.

«Много лет обсуждали с Мишей Шприцом возможность совместной работы. С самого начала материал «ЗАТО» был близок мне по духу смыслами, атмосферой, персонажами. Мир этого проекта продолжает исследование многих моих авторских тем — это неординарные сложные герои и, прежде всего, конечно, харизматичная главная героиня, и исследование постсоветского наследия. Многие любимые мною актеры возвращаются на малый экран в новом амплуа», — отметила Дарья Жук.

Сериал «Зато» выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры и подробности о проекте пока не раскрываются.

Напомним, ранее Netflix уже объявлял о трех российских проектах — многосерийной драме «Анна К», психологической драме с Александром Петровым и жизнеутверждающей истории «Ничего особенного».

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