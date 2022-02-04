HBO продлил сериал «Эйфория» с Зендеей в главной роли на третий сезон

HBO объявил о продлении сериала «Эйфория» на третий сезон. Информация об этом появилась в официальном twitter-аккаунте шоу.
#EUPHORIA has been renewed for season 3. pic.twitter.com/vGnmps7OQC— euphoria (@euphoriaHBO) February 4, 2022
В соцсети показали короткий ролик с цифрой «3». Отмечается, что авторы решили продлить сериал еще до завершения второго сезона. Создатели проекта пока не объявляли новую дату релиза.
Шоу «Эйфория» основывается на одноименном израильском сериале. В нем рассказывается история 17-леней Ру Беннет, которая борется с наркотической зависимостью и пытается выстраивать отношения с окружающими.
Главные роли в сериале сыграли Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Ангус Клауд, Сторм Райд, Хантер Шефер и другие.
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