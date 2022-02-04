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Кино и сериалы

HBO продлил сериал «Эйфория» с Зендеей в главной роли на третий сезон

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HBO объявил о продлении сериала «Эйфория» на третий сезон. Информация об этом появилась в официальном twitter-аккаунте шоу.

В соцсети показали короткий ролик с цифрой «3». Отмечается, что авторы решили продлить сериал еще до завершения второго сезона. Создатели проекта пока не объявляли новую дату релиза.

Шоу «Эйфория» основывается на одноименном израильском сериале. В нем рассказывается история 17-леней Ру Беннет, которая борется с наркотической зависимостью и пытается выстраивать отношения с окружающими.

Главные роли в сериале сыграли Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Ангус Клауд, Сторм Райд, Хантер Шефер и другие.

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