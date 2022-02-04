От секс-скандала с Памелой Андерсон до мошенника из Tinder: Что смотреть дома на этой неделе

Спродюсированный Сетом Рогеном проект об отношениях актрисы и модели Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли «Пэм и Томми», документалка о мошеннике из Tinder и триллер с Умой Турман «Под подозрением» — «Собака.ru» рассказывает о сериалах и картинах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Ыт»
Флагманы якутского кино Дмитрий Давыдов (автор победившего на «Кинотавре» «Пугала») и Степан Бурнашев («Черный снег») придумали киноальманах из семи новелл о жизни в деревне. В нем, например, маленький сын одалживает своему другу ружье отца, а родственники не готовы принять невестку.
С 1 февраля, Kion
Сериал «Пять комнат» / Five Bedrooms, 3 сезон (NBCUniversal)
Продолжение неглупой австралийской комедии про сложности общего быта — напомним, в целях экономии главные герои вскладчину купили дом с пятью отдельными спальнями. Помимо новых скандалов и примирений, в третьем сезоне также обещают первую сериальную свадьбу.
С 1 февраля, Peacock, «Амедиатека»
Сериал «Пэм и Томми» / Pam & Tommy, премьера (Hulu)
Спродюсированный Сетом Рогеном проект об отношениях актрисы и модели Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли явно рассчитан на тех, кто рос в 1990-е. Остальные вряд ли помнят — или хотят знать — громкий скандал, как электрик Рэнд Готье (как раз Сет Роген) украл из дома звездной пары кассету (да, тогда были кассеты) с их домашним порно. Памелу тут играет неузнаваемая из-за сложного грима звезда «Малыша на драйве» и «Золушки» Лили Джеймс, Томми — Себастиан Стэн из «Мстителей». Шоураннером сериала стал сценарист «Рестлера» Роберт Д. Сигел, а первые эпизоды снял режиссер «Круэллы» и «Тони против всех» Крэйг Гиллеспи.
Со 2 февраля, Hulu
Фильм «Аферист из Tinder» / The Tinder Swindler
Продюсер хитовой документалки «Руки прочь от котиков!» Фелисити Моррис дебютирует в режиссуре с потенциально не менее громким контентом. Ее фильм-расследование посвящен израильтянину Шимону Хаюту, который выдавал себя за сына российско-израильского олигарха Левиева. Он знакомился с женщинами в Tinder, на первых свиданиях делал вид, что невероятно богат, а после просил их помочь, пока его счета якобы по ошибке заморозили. На скамье подсудимых за мошенничество он оказался в 2019 году.
Со 2 февраля, Netflix
Сериал «И снова здравствуйте!», премьера (ivi)
Комедия воскрешений с Андреем Мерзликиным рассказывает о бандитском решале Борисе. Он хочет завязать с преступлениями и открыть кондитерскую, но его убивают. В морге он оживает и знакомится со студентом-медиком Артемом (Денис Власенко). Тот начинает помогать ему приходить в себя после еще нескольких убийств и последующих возвращений к жизни, которые не проходят бесследно. И да, вам не показалось, основной сюжетный ход заимствован из «Дня сурка» — проект даже стартовал 2 февраля.
Со 2 февраля, ivi
Телешоу «В городе убийств» / Murderville, премьера (Netflix)
Кажется, Netflix захлестнула волна комедийно-пародийных детективных шоу. В конце января на стриминге вышла «Женщина в доме напротив девушки в окне», а уже в начале февраля появится «В городе убийств». Это эксперимент: главного героя — полицейского — играет Уилл Арнетт. Каждый эпизод он будет расследовать убийство с разными звездами. При этом тем придется импровизировать — им не будут показывать сценарий. В шоу снялись Шэрон Стоун, Кумэйл Нанджиани из «Силиконовой долины», Энни Мерфи («Шиттс Крик»), телеведущий Конан О’Брайен и другие.
С 3 февраля, Netflix
Сериал «Под подозрением» / Suspicion, премьера (Apple TV+)
Триллер с Умой Турман в главной роли рассказывает, как у американской бизнес-леди похищают сына прямо из отеля в Нью-Йорке. Подозреваемые — четверо постояльцев, и сюжет вращается вокруг интриги, кто же из них замешан в преступлении. В касте проекта, помимо Турман, Кунал Найар («Теория большого взрыва»), Ноа Эммерих («Американцы»), Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало»), Элиес Габел («Скорпион»), Элизабет Хенстридж («Агенты Щ.И.Т.») и Энджел Колби («Танцы на грани»).
С 4 февраля, Apple TV+
Сериал «Джек Ричер» /Jack Reacher, премьера (Amazon)
Это не первая экранизация романов Ли Чайлда об экс-полицейском Джеке Ричере — в 2012-м в одноименном полнометражном фильме его сыграл Том Круз. В сериальной версии роль детектива без страха и упрека у атлета Алана Ричсона, который по своим физическим параметрами больше соответствует книжному герою. Шоураннер проекта Ник Сантора явно нацелен на долгую жизнь проекта — это адаптация лишь «Этажа смерти», то есть первого издания из целой линейки «ричерианы».
С 4 февраля, Amazon
Сериал «Воспитанные волками» / Raised by Wolves, 2 сезон (HBO Max)
Фантастическая драма Ридли Скотта для HBO Max — это первый его сериал в США, в котором он выступил не только продюсером, но и режиссером (правда, лишь двух эпизодов стартового сезона). По сюжету андроиды Мама и Папа после уничтожения Земли на другой планете пытаются воспитать ребенка (человеческого). Шоураннер проекта — Аарон Гузиковский (сценарист «Мотылька» и «Пленницы»). Во втором сезоне герои присоединятся к атеистической колонии в загадочной тропической зоне.
С 4 февраля, HBO Max, «Амедиатека»
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