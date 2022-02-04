От секс-скандала с Памелой Андерсон до мошенника из Tinder: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Пэм и Томми» / Pam & Tommy, премьера (Hulu)

Спродюсированный Сетом Рогеном проект об отношениях актрисы и модели Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли явно рассчитан на тех, кто рос в 1990-е. Остальные вряд ли помнят — или хотят знать — громкий скандал, как электрик Рэнд Готье (как раз Сет Роген) украл из дома звездной пары кассету (да, тогда были кассеты) с их домашним порно. Памелу тут играет неузнаваемая из-за сложного грима звезда «Малыша на драйве» и «Золушки» Лили Джеймс, Томми — Себастиан Стэн из «Мстителей». Шоураннером сериала стал сценарист «Рестлера» Роберт Д. Сигел, а первые эпизоды снял режиссер «Круэллы» и «Тони против всех» Крэйг Гиллеспи.

Со 2 февраля, Hulu