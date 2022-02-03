Режиссер сериала «Топи» экранизирует роман «Преступление и наказание». Действие развернется в современном Петербурге

Режиссер театра и кино Владимир Мирзоев займется экранизацией романа Достоевского «Преступление и наказание». Действие мини-сериала развернется в современном Петербурге. Об этом пишет Variety со ссылкой на стриминговый сервис Start.
Как сообщает издание, в сериале главным героем, как и в книге, будет погрязший в долгах Родион Раскольников. Он «под влиянием темной силы совершает мелкую кражу в супермаркете», а затем расправляется со старухой. В новой экранизации действие будет происходить не в XIX веке, а в современном Петербурге.
Также известно, что повествование сосредоточится не только на Родионе Раскольникове, но и на его сестре Дуне. «Это не только история Родиона Раскольникова, но и его сестры Дуни. У них схожая внешность и схожие характеры. Но что еще важнее, хотя и не так очевидно, — они оба герои. Они оба страстные, гордые и несгибаемые», — объяснил режиссер.
Сериал будет состоять из восьми серий. Дата выхода проекта и актерский состав пока остаются неизвестны. Напомним, в прошлом году Мирзоев выступал в качестве режиссера в другом российском сериале под названием «Топи», главную роль в котором исполнил с Иван Янковский.
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