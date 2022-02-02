Ушла из жизни итальянская актриса и муза Микеланджело Антониони Моника Витти

Моника Витти родилась в 1931 году в Риме. Ее карьера началась с театра. Свое настоящее имя, Мария Луиза Чечарелли, она поменяла на псевдоним, взяв за основу фамилию своей матери — Виттилья.

Актриса получила настоящую известность после ролей в фильмах Микеланджело Антониони из «трилогии отчуждения»: «Приключение», «Ночь» и «Затмение». Она пять раз удостаивалась премии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль. Ее награждали почетным «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля, а также «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля за фильм «Флирт», в котором она выступала в качестве сценариста.

Последний раз итальянскую актрису видели на публике 2002 году на парижской премьере мюзикла Notre-Dame de Paris. Сообщается, что последние десятилетия она страдала от болезни Альцгеймера.