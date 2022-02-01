Пенелопа Крус, Юра Борисов и «Смерть на Ниле»: 20 главных фильмов февраля 2022 года

Новый фильм Педро Альмодовара с Пенелопой Крус «Параллельные матери», драма «Мама, я дома» с Ксенией Раппопорт и Юрой Борисовым, а также экранизация классического детектива Агаты Кристи «Смерть на Ниле» с Галь Гадот и Кеннетом Браной — «Собака.ru» рассказывает, какие картины выходят в прокат в последний месяц календарной зимы.
«Параллельные матери» / Madres paralelas
В своем ярком и красочном фильме Педро Альмодовар возвращается к любимой эстетике, в которой за сюжетом в духе мыльной оперы скрывается нежное, но безжалостное высказывание о родной Испании и связи поколений. Это история двух соседок по больничной палате, которые одновременно рожают дочерей. Дальше будут сюжетный твист — тот самый в духе бульварного чтива, женщины на грани нервного срыва, высокие каблуки и восхождение от низкого жанра чуть ли не к притче с финалом-катарсисом. Той, которая об Аврааме, что родил Исаака, Исааке, что родил Иакова и так далее. Только это женский вариант и мир, где куда важнее, что Тереза родила Ану, а та Аниту. За роль в «Параллельных матерях» Пенелопа Крус получила на Венецианском фестивале приз как лучшая актриса.
С 3 февраля
«Самый пьяный округ в мире» / Lawless (2012)
В повторный прокат в России выпускают фильм Джона Хиллкоута 2012 года про бутлегеров во время сухого закона и разгара Великой депрессии в Америке, снятый по мотивам романа Мэтта Бондуранта «Самое мокрое место в мире». В касте картины — Шайа ЛаБаф, Гай Пирс, Том Харди, Джессика Честейн и многие другие, а один из композиторов «Самого пьяного округа в мире» — Ник Кейв.
С 3 февраля
«Седьмая печать» / Det sjunde inseglet
Еще один ре-релиз начала февраля. Экзистенциальная притча Ингмара Бергмана тоже выходит в повторный прокат в России. Фильм про рыцаря Антониуса Блока и его оруженосца, возвращающихся после десяти лет крестовых походов в родную Швецию, одна из тех картин, которые хотя бы раз в жизни должен увидеть каждый. Хотя бы для того, чтобы считывать многократно использованный в поп-культуре образ про игру в шахматы со смертью.
С 3 февраля
«Хинтерленд: город грехов» / Hinterland
Детективный триллер австрийца Штефана Рузовицки (обладатель иностранного «Оскара» за «Фальшивомонетчиков») в референсах держит экспрессионистский «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине — на этом настаивают его создатели. Действие фильма происходит в 1920-е, когда тот и был снят. По сюжету суровый детектив-одиночка Петер Перг пытается разобраться, почему жертвами неуловимого серийного убийцы становятся его бывшие сослуживцы.
С 3 февраля
«Падение Луны» / Moonfall
Профессионал боевиков Роланд Эммерих («Патриот», «День независимости») вновь берется за знакомый жанр. На этот раз, правда, тот будет с космическо-фантастической линией. Завязка сюжета — с нюансами — невероятно похожа на «Не смотрите наверх», но без тени сатиры и иронии. Ученый обнаруживает, что Луна сошла с орбиты. Правительство США направляет его и еще двух астронавтов, чтобы всех спасти. Космонавтов играют Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли.
С 3 февраля
«Непослушник»
Комедия Владимира Котта ступает на стезю шуток про религию и РПЦ. Хотя это не слишком изящно сделанная классическая история про исправление изначально отрицательного героя, по нынешним временам геги про Моргенштерна — еще и в кино — уже кажутся чем-то смелым. Топовый блогер (Виктор Хориняк) после неудачного пранка в церкви скрывается от следствия по делу об оскорблении чувств верующих в монастыре с суровым настоятелем (Юрий Кузнецов).
С 3 февраля
«Другое имя»
Визионерский триллер со Светланой Ходченковой и одним из главных немцев русского арт-хауса Якобом Дилем («Тьма», «Рай», «Милый Ханс, дорогой Петр») —полнометражный дебют режиссера Веты Гераськиной. Это история про Лизу, живущую с богатым мужем в доме, как из дизайнерских каталогов, но скрывающую в своем прошлом тайну. Ходченкова не только сыграла главную роль в картине, но и впервые выступила продюсером.
С 3 февраля
«День слепого Валентина»
Российский ромком, приуроченный, как несложно догадаться, к 14 февраля, выходит в прокат почти за 10 дней до самого праздника. В нем актеры от Александра Яценко, Максима Виторгана и Олеси Судзиловской до Юрия Чурсина и Валентины Мазуниной разыгрывают многофигурную диспозицию с простым выводом: что каждый достоин быть любимым и любить.
С 3 февраля
«Мама, я дома»
Второй фильм Владимира Битокова — выпускника мастерской Александра Сокурова в Нальчике, которую оканчивали Кира Коваленко и Кантемир Балагов — рассказывает о водителе автобуса Тоне (Ксения Раппопорт), чей сын уехал воевать по контракту с ЧВК в Сирию. Ей сообщают, что тот погиб в боях, но внезапно на пороге ее дома оказывается молодой человек (Юра Борисов), утверждающий, что он и есть ее ребенок. Оператором картины стала Ксения Середа, а одним из продюсеров — Александр Роднянский.
С 10 февраля
«Анчартед: На картах не значится» / Uncharted
Экранизация приключенческой видеоигры «Uncharted» с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом. Подрабатывающего барменом Нейтана Дрейка новый знакомый приглашает отправиться на поиски сокровищ и его пропавшего брата. Вскоре оказывается, что на те же артефакты претендует банда головорезов. Режиссером проекта стал Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»).
С 10 февраля
«Смерть на Ниле» / Death on the Nile
Актер и режиссер Кеннет Брана продолжает снимать свои версии экранизаций романов Агаты Кристи. В 2017 году он выпустил «Убийство в Восточном экспрессе» с невероятно звездным составом от Пенелопы Крус до Джуди Денч и Джонни Деппа. На этот раз каст не менее блестящий: это и Галь Гадот с Эммой Маккей, и Роуз Лесли с «отмененным» Амри Хаммером. Кто убийца мы, конечно, все помним, но тут это, пожалуй, не так важно.
С 10 февраля
«Первый встречный» / Marry Me
Еще один ромком, претендующий на бокс-офис Дня святого Валентина. Правда, американский и от настоящих ветеранов жанра — главные роли в картине играют Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон. Сюжетная завязка, как и всегда в таких картинах, самая невероятная, но их и смотрят не с точки зрения художественной достоверности. Поп-дива прямо на своей свадьбе, за которой следят миллионы ее фанатов, узнает, что жених ей изменил. Тогда она компульсивно выходит замуж за первого человека, с которым встретилась глазами — простого школьного учителя.
С 10 февраля
«The Beatles: Get Back – Концерт на крыше» / The The Beatles: Get Back — The Rooftop Concert
Автор «Властелина колец» Питер Джексон рассказывает об всем, что касается The Beatles: от атмосферы, царившей во время записи альбома «Let It Be», до последнего живого концерта на крыше дома на лондонской улице Сэвил Роу.
С 11 февраля
«Ночь на Земле» / Night on Earth (1991)
Волна ре-релизов в России докатались и до Джима Джармуша — на большом экране в кино покажут его киноальманах под музыку Тома Уэйтса «Ночь на Земле». Это пять разговорных историй, что якобы случились в такси в Нью-Йорке, Хельсинки, Риме, Париже и Лос-Анджелесе одной ночью. Каст более, чем впечатляющий: от Вайноны Райдер и Беатрис Даль до Джины Роулендс и Роберто Бениньи.
С 17 февраля
«Камон Камон» / C'mon C'mon
Черно-белая мелодрама с Хоакином Фениксом, виртуозно снятая оператором «Брачной истории» Робби Райаном и режиссером Майком Миллсом («Женщины ХХ века»). Это трогательная история про роуд-трип радиожурналиста и его маленького племянника через всю Америку.
С 17 февраля
«Три цвета: Синий» / Trois couleurs: Bleu (1993)
«Цветная» — воспроизводящая французский флаг — трилогия польского классика Кшиштофа Кесьлевского тоже вернется на большие экраны России. Показывать ее будут в хронологии, начав с синего — сюжета о молодой женщине Жюли, чей муж и дочь погибают в автокатастрофе. Главную героиню играет Жюльет Бинош. В 1993-м фильм получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.
С 23 февраля
«Папы»
После 14 февраля прокатная стратегия российских компаний устремляется к гендерным праздникам. На День защитников Отечества релиз намечен у нового фильма Анны Матисон с ее мужем Сергеем Безруковым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. А еще — с Юрием Стояновым, Марком Богатыревым и Игорем Жижикиным. Это альманах из четырех историй про разные проявления (или нет) любви отцов к своим детям.
С 23 февраля
«Мистер Нокаут»
Сергей Безруков будет сражаться в прокате за бокс-офис с Сергеем же Безруковым, но в брутальном байопике Валерия Попенченко «Мистер Нокаут», снятого Артемом Михалковым. Впрочем, самого советского боксера играет Виктор Хориняк. Безрукову досталась роль его тренера, друга и наставника Григория Кусикьянца.
С 23 февраля
«Крестный отец» / The Godfather (1972)
А вот показ — аккурат к 23 февраля — в повторном прокате «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы кажется вполне остроумным решением. «Оскароносное» начало саги о семье Корлеоне лучше всего смотреть именно на большом экране. Будем надеяться, что покажут копию на языке оригинала и с субтитрами, чтобы уловить все нюансы актерской игры Марлона Брандо и Аль Пачино.
С 24 февраля
«Сирано» / Cyrano
Мюзикл Джо Райта («Гордость и предубеждение», «Анна Каренина») с Питером Динклэйджем из «Игры престолов» в главной роли. Это его адаптация пьесы Эдмона Ростана про то, как внешность и неуверенность к себе могут препятствовать признанию в своих чувствах.
С 24 февраля
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