Скончался сценарист и режиссер Виктор Мережко

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года. В 1956-ом поступил в Украинский полиграфический институт имени Ивана Федорова. В 1964-1968 годах учился во ВГИКе (мастерская Алексея Спешнева, затем — Ильи Вайсфельда). Уже на втором курсе ВГИКа по сценарию Виктора сняли его первый короткометражный фильм «Зареченские женихи».

По сценариям Виктора Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди них такие известные картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

В качестве режиссера кино Мережко снимал в период с 2004 по 2019 годы. В числе его фильмов музыкальная кинокомедия «Новогодние мужчины», телевизионный художественный фильм «Сонька Золотая Ручка», ленты «Белая ночь, нежная ночь», «Разжатые пальцы» и другие.

Также Мережко известен как драматург, его пьесы «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем зале» были поставлены в театрах.

В 1989-1995 годах Мережко вел популярную в СССР и России программу «Кинопанорама». Стоял у истоков создания телеканала «ТВ-6 Москва», был первым вице-президентом Московской независимой вещательной корпорации. С 1994 по 2002 год вел программу «Мое кино».

Мережко являлся секретарем Союза кинематографистов России и Москвы, членом Союза писателей России, был признан заслуженным деятелем искусств РСФСР (1988). Мережко — один из основателей киноакадемии «Ника» и ее первый президент, один из организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок».

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Виктора Ивановича Мережко.