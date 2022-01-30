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Умер актер Леонид Куравлев, легенда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня»

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Сегодня, 30 января, стало известно о том, что в Москве скончался актер театра и кино Леонид Куравлев. Ему было 85 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Леонида Куравлева мы все любим по таким фильмам, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок» и многим другим. В общей сложности он снялся в более чем 200 кинолентах.

Ранее актера госпитализировали в Коммунарку, где его лечили от пневмонии. У него подозревали коронавирус, однако тесты показали отрицательный результат. Последние дни своей жизни Куравлев провел в хосписе.

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