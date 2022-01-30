Умер актер Леонид Куравлев, легенда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня»

Леонида Куравлева мы все любим по таким фильмам, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок» и многим другим. В общей сложности он снялся в более чем 200 кинолентах.

Ранее актера госпитализировали в Коммунарку, где его лечили от пневмонии. У него подозревали коронавирус, однако тесты показали отрицательный результат. Последние дни своей жизни Куравлев провел в хосписе.