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Музыканту Лехе Никонову из «ПТВП» предложили сняться в фильме про поэта Бориса Рыжего. Но он отказался

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Продюсеры из Hype Film Production, занимающиеся созданием фильма про поэта Бориса Рыжего, попытались пригласить Алексея Никонова из группы «ПТВП» на одну из ролей. Но что-то пошло не так.

Как пишут в паблике «Русское кино в топе», Никонов отказался от роли в ленте режиссера Семена Серзина. Есть предположение, что музыканту не понравилась роль, которую ему предложили сыграть. В самом продюсерском центре прокомментировали ситуацию следующим образом: «Ну что поделать, не можем мы устоять перед рок-звездами».

Также появилась информация, что главную роль в фильме о поэте отдали Евгению Алехину, известному по ролям в «Макулатуре» и «Арбузных корках». Кинолента получила название «Рыжий». Она расскажет историю жизни великого уральского поэта. К производству фильма приступят летом 2022 года.

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