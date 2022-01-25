Музыканту Лехе Никонову из «ПТВП» предложили сняться в фильме про поэта Бориса Рыжего. Но он отказался

Продюсеры из Hype Film Production, занимающиеся созданием фильма про поэта Бориса Рыжего, попытались пригласить Алексея Никонова из группы «ПТВП» на одну из ролей. Но что-то пошло не так.
Как пишут в паблике «Русское кино в топе», Никонов отказался от роли в ленте режиссера Семена Серзина. Есть предположение, что музыканту не понравилась роль, которую ему предложили сыграть. В самом продюсерском центре прокомментировали ситуацию следующим образом: «Ну что поделать, не можем мы устоять перед рок-звездами».
Также появилась информация, что главную роль в фильме о поэте отдали Евгению Алехину, известному по ролям в «Макулатуре» и «Арбузных корках». Кинолента получила название «Рыжий». Она расскажет историю жизни великого уральского поэта. К производству фильма приступят летом 2022 года.
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