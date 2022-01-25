Музыканту Лехе Никонову из «ПТВП» предложили сняться в фильме про поэта Бориса Рыжего. Но он отказался

Как пишут в паблике «Русское кино в топе», Никонов отказался от роли в ленте режиссера Семена Серзина. Есть предположение, что музыканту не понравилась роль, которую ему предложили сыграть. В самом продюсерском центре прокомментировали ситуацию следующим образом: «Ну что поделать, не можем мы устоять перед рок-звездами».

Также появилась информация, что главную роль в фильме о поэте отдали Евгению Алехину, известному по ролям в «Макулатуре» и «Арбузных корках». Кинолента получила название «Рыжий». Она расскажет историю жизни великого уральского поэта. К производству фильма приступят летом 2022 года.