Netflix показал первые кадры из второго сезона сериала «Бриджертоны»

Стриминговый сервис поделился несколькими кадрами, на которых показали уже полюбившихся героев, например Дафну, королеву Шарлотту и семейство Фезерингтонов, и новых персонажей. «Новичков» представляют сестры Эдвина и Кейт, которых играют Чаритра Чандран и Симон Эшли.

Второй сезон сосредоточится на истории Энтони Бриджертона, старшего брата Дафны, главной героини первого сезона. В новых эпизодах он будет за Эдвиной, но вскоре лорд поближе познакомится с ее резкой и дерзкой сестрой.

Молодой аристократ, судя по фотографиям, сблизится с Кейт, но как будут развиваться их общение, неизвестно. Второй сезон покажут на стриминговом сервисе 25 марта.