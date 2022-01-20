Netflix показал первые кадры из второго сезона сериала «Бриджертоны»

Netflix в своем Instagram показал первые кадры из второго сезона популярного сериала «Бриджертоны». Шоу создано по мотивам романов Джулии Куин.
Стриминговый сервис поделился несколькими кадрами, на которых показали уже полюбившихся героев, например Дафну, королеву Шарлотту и семейство Фезерингтонов, и новых персонажей. «Новичков» представляют сестры Эдвина и Кейт, которых играют Чаритра Чандран и Симон Эшли.
Второй сезон сосредоточится на истории Энтони Бриджертона, старшего брата Дафны, главной героини первого сезона. В новых эпизодах он будет за Эдвиной, но вскоре лорд поближе познакомится с ее резкой и дерзкой сестрой.
Молодой аристократ, судя по фотографиям, сблизится с Кейт, но как будут развиваться их общение, неизвестно. Второй сезон покажут на стриминговом сервисе 25 марта.
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