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Юра Борисов, Кира Коваленко и Земфира: премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявила номинантов 2021 года

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Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявила номинантов 2021 года. Юра Борисов, Кира Коваленко, Никита Кукушкин и Земфира — рассказываем подробнее.

Фото: Константин Сорокин

Юра Борисов

Лучший фильм:

«Капитан Волконогов бежал», режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов

«Медея», режиссер Александр Зельдович

«Нууча», режиссер Владимир Мункуев

«Разжимая кулаки», режиссер Кира Коваленко

Лучшая мужская роль:

Мераб Нинидзе — «Дело»

Филипп Янковский — «Иван Денисович»

Юра Борисов — «Капитан Волконогов бежал»

Юра Борисов — «Купе номер 6»

Лучшая женская роль:

Ксения Раппопорт — «Мама, я дома»

Милана Агузарова — «Разжимая кулаки»

Тинатин Далакишвили — «Медея»

Лучшая мужская роль второго плана:

Павел Деревянко — «Подельники»

Никита Кукушкин — «Капитан Волконогов бежал»

Тимофей Трибунцев — «Капитан Волконогов бежал»

Лучшая женская роль второго плана:

Наталья Кудряшова — «Капитан Волконогов бежал»

Юлия Ауг — «Море волнуется раз»

Юлия Ауг — «Общага»

Фото: Яна Давыдова

Кира Коваленко

Лучшая работа режиссера:

Алексей Федорченко — «Последняя "Милая Болгария"»

Кира Коваленко — «Разжимая кулаки»

Наташа Меркулова, Алексей Чупов — «Капитан Волконогов бежал»

Лучший сценарий:

Алексей Федорченко, Лидия Канашова — «Последняя "Милая Болгария"»

Кира Коваленко, Антон Яруш (при участии Любови Мульменко) — «Разжимая кулаки»

Мария Изюмова — «Мама, я дома»

Наташа Меркулова, Алексей Чупов (при участии Марта Таниэля) — «Капитан Волконогов бежал»

Лучшая операторская работа:

Александр Ильховский — «Медея»

Владислав Опельянц — «Петровы в гриппе»

Март Таниэль — «Капитан Волконогов бежал»

Олег Муту — «Паркет»

Лучшая работа художника:

Алексей Максимов — «Последняя "Милая Болгария"»

Влад Огай — «Петровы в гриппе»

Нина Васенина, Сергей Февралев — «Северный ветер»

Сергей Февралев — «Капитан Волконогов бежал»

Фото: @owlisblack

Алексей Ретинский

Лучшая музыка к фильму:

Алексей Ретинский — «Медея»

Андрей Карасев — «Последняя "Милая Болгария"»

Земфира Рамазанова — «Северный ветер»

Лучший звук:

Антон Балабан — «Медея»

Борис Войт — «Петровы в гриппе»

Матис Рей, Андрей Бельчиков — «Капитан Волконогов бежал»

Лучший дебют:

«Дунай», режиссер Любовь Мульменко

«Обходные пути», режиссер Екатерина Селенкина

«Общага», режиссер Роман Васьянов

«Подельники», режиссер Евгений Григорьев

Лучший документальный фильм:

«F@ck This Job!», режиссер Вера Кричевская

«Горбачев. Рай», режиссер Виталий Манский

«Легенда о Зигфриде», режиссер Светлана Стрельникова

«Мальчик», режиссер Виталий Акимов

«Расторгуев», режиссер Евгения Останина

Лучший мультипликационный фильм:

«10 000 безобразных пятен», режиссер Дмитрий Геллер

«Жизнь-паскуда», режиссер Варвара Яковлева

«За забором», режиссер Мария Коган-Лернер

«У всех мужчин должны быть туфли», режиссер Анастасия Лисовец

Лучший сериал:

«Вампиры средней полосы», Start

«Вне себя», ТНТ

«Пингвины моей мамы», Kion

«Топи», Кинопоиск HD

«Хрустальный», Kion

«Чиновница», Kion

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