Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявила номинантов 2021 года. Юра Борисов, Кира Коваленко, Никита Кукушкин и Земфира — рассказываем подробнее.
Юра Борисов
Лучший фильм:
«Капитан Волконогов бежал», режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов
«Медея», режиссер Александр Зельдович
«Нууча», режиссер Владимир Мункуев
«Разжимая кулаки», режиссер Кира Коваленко
Лучшая мужская роль:
Мераб Нинидзе — «Дело»
Филипп Янковский — «Иван Денисович»
Юра Борисов — «Капитан Волконогов бежал»
Юра Борисов — «Купе номер 6»
Лучшая женская роль:
Ксения Раппопорт — «Мама, я дома»
Милана Агузарова — «Разжимая кулаки»
Тинатин Далакишвили — «Медея»
Лучшая мужская роль второго плана:
Павел Деревянко — «Подельники»
Никита Кукушкин — «Капитан Волконогов бежал»
Тимофей Трибунцев — «Капитан Волконогов бежал»
Лучшая женская роль второго плана:
Наталья Кудряшова — «Капитан Волконогов бежал»
Юлия Ауг — «Море волнуется раз»
Юлия Ауг — «Общага»
Кира Коваленко
Лучшая работа режиссера:
Алексей Федорченко — «Последняя "Милая Болгария"»
Кира Коваленко — «Разжимая кулаки»
Наташа Меркулова, Алексей Чупов — «Капитан Волконогов бежал»
Лучший сценарий:
Алексей Федорченко, Лидия Канашова — «Последняя "Милая Болгария"»
Кира Коваленко, Антон Яруш (при участии Любови Мульменко) — «Разжимая кулаки»
Мария Изюмова — «Мама, я дома»
Наташа Меркулова, Алексей Чупов (при участии Марта Таниэля) — «Капитан Волконогов бежал»
Лучшая операторская работа:
Александр Ильховский — «Медея»
Владислав Опельянц — «Петровы в гриппе»
Март Таниэль — «Капитан Волконогов бежал»
Олег Муту — «Паркет»
Лучшая работа художника:
Алексей Максимов — «Последняя "Милая Болгария"»
Влад Огай — «Петровы в гриппе»
Нина Васенина, Сергей Февралев — «Северный ветер»
Сергей Февралев — «Капитан Волконогов бежал»
Алексей Ретинский
Лучшая музыка к фильму:
Алексей Ретинский — «Медея»
Андрей Карасев — «Последняя "Милая Болгария"»
Земфира Рамазанова — «Северный ветер»
Лучший звук:
Антон Балабан — «Медея»
Борис Войт — «Петровы в гриппе»
Матис Рей, Андрей Бельчиков — «Капитан Волконогов бежал»
Лучший дебют:
«Дунай», режиссер Любовь Мульменко
«Обходные пути», режиссер Екатерина Селенкина
«Общага», режиссер Роман Васьянов
«Подельники», режиссер Евгений Григорьев
Лучший документальный фильм:
«F@ck This Job!», режиссер Вера Кричевская
«Горбачев. Рай», режиссер Виталий Манский
«Легенда о Зигфриде», режиссер Светлана Стрельникова
«Мальчик», режиссер Виталий Акимов
«Расторгуев», режиссер Евгения Останина
Лучший мультипликационный фильм:
«10 000 безобразных пятен», режиссер Дмитрий Геллер
«Жизнь-паскуда», режиссер Варвара Яковлева
«За забором», режиссер Мария Коган-Лернер
«У всех мужчин должны быть туфли», режиссер Анастасия Лисовец
Лучший сериал:
«Вампиры средней полосы», Start
«Вне себя», ТНТ
«Пингвины моей мамы», Kion
«Топи», Кинопоиск HD
«Хрустальный», Kion
«Чиновница», Kion
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