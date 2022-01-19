Вышел первый трейлер сериала «Не сработало» с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в главных ролях

Сериал основан на реальных событиях и создан по мотивам популярного подкаста Wondery «Не сработало: взлет и падение WeWork». В нем рассказывали про быстрый взлет и стремительное падение крупнейшей в мире сети коворкингов WeWork и ее харизматичном основателе Адаме Неймане.

Компания начинала, как скромный стартап, и превратилась в гиганта, которого оценивали в 47 млрд долларов. И меньше, чем за год все изменилось, когда компания собиралась выходить на IPO. В сериале попытались разобраться, какие события привели к полному краху.

Мировая премьера сериала состоится 18 марта 2022 года на Apple TV+. На платформе сразу выложат три эпизода из восьми. Оставшиеся серии будут выходить раз в неделю, по пятницам.

Создателями сериала «Не сработало» выступили Ли Айзенбергом («Маленькая Америка», «Хорошие мальчики») и Дрю Кревелло. Они же – соавторы сценария, исполнительные продюсеры и шоураннеры. В качестве режиссеров выбрали Джон Рекуа и Гленн Фикарра («Это мы», «Эта дурацкая любовь»).