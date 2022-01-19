Скончался французский актер Гаспар Ульель, известный по роли в фильме «Сен Лоран. Стиль - это я»

Известно, что он пострадал во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции.

«Гаспар Ульель пострадал в результате несчастного случая во вторник, около 16 часов. Актер находился на горнолыжном комплексе Розьер в департаменте Савойя на перекрестке двух лыжных трасс», — сообщал телеканал BFMTV.

Как рассказали на радиостанции France Bleu, актера нашли без сознания спасатели, и экстренно госпитализировали в в университетский больничный центр города Гренобля. Он находился в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него серьезной черепно-мозговой травмой.

По предварительной версии причиной происшествия могло стать столкновение с другим горнолыжником.

Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен Лоран. Стиль - это я» и «Это всего лишь конец света». В 2005 и 2017 годах он был лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».