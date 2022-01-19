Скончался французский актер Гаспар Ульель, известный по роли в фильме «Сен Лоран. Стиль - это я»

Скончался французский актер Гаспар Ульель, известный по фильмам «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен Лоран. Стиль - это я» и «Это всего лишь конец света» — сообщает РИА Новости. Ему было 37 лет. Накануне его госпитализировали после происшествия на горнолыжной трассе во Франции.
Известно, что он пострадал во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции.
«Гаспар Ульель пострадал в результате несчастного случая во вторник, около 16 часов. Актер находился на горнолыжном комплексе Розьер в департаменте Савойя на перекрестке двух лыжных трасс», — сообщал телеканал BFMTV.
Как рассказали на радиостанции France Bleu, актера нашли без сознания спасатели, и экстренно госпитализировали в в университетский больничный центр города Гренобля. Он находился в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него серьезной черепно-мозговой травмой.
По предварительной версии причиной происшествия могло стать столкновение с другим горнолыжником.
Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен Лоран. Стиль - это я» и «Это всего лишь конец света». В 2005 и 2017 годах он был лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».
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