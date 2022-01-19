О фильме «Брат во всем»: :

Люди, посвятившие свою жизнь призванию — смелые, умные, решительные личности. В жертву мечте они приносят покой и благосостояние. Это особая «порода» людей, что максимально ярко заметно в военной среде, в характерах тех молодых ребят, кто выбрал одну из «романтических» военных профессий. Как сыну военного лётчика, всё детство проведшего в гарнизонах, мне хорошо это известно. Среди мальчишек, пришедших поступать в летное училище, нет случайных пассажиров. Стать летчиком — их цель с детства, их призвание. Это особый род братских отношений, которые сохраняются на всю жизнь. И на таких людей, положительных по своей сути, всегда интересно смотреть.

Но каковы их характеры? Как они справляются с жизненными трудностями? О чем говорят? О чем думают? Ведь прекрасная и возвышенная мечта о полетах соседствует с риском для жизни и большой ответственностью. Обычно авторы редко обращаются к подобным персонажам, потому что в их отношениях сложно обнаружить конфликт. Тем не менее самые тяжелые внутренние испытания часто выпадают на долю именно таких людей, а противоречия их характеров лежат глубоко внутри. Наша цель — пристально рассмотреть, как проявляются подобные характеры в сложных, порой экстремальных обстоятельствах. Мы много раз видели, какие трагедии происходят с близкими людьми от ненависти, ревности и обиды. Но насколько драматичными могут быть отношения двух братьев, которые ценят и любят друг друга и при этом обучаются опасной военной профессии?