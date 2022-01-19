Фильм «Брат во всем» режиссера Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», вошел в одну из программ 72-го Международного Берлинского кинофестиваля. Лента представлена в программе Encounters.
В своем новом фильме «Брат во всем» Золотухин покажет, как двум братьям на пути к своей цели — освоении профессии военного летчика — придется повзрослеть и научиться принимать решения самостоятельно, даже если они окажутся далеко не простыми.
Главные герои картины — близнецы и студенты авиационного училища Андрей и Митя Березины. Хоть они и похожи внешне, но у каждого свой характер. Один из братьев упрямый и решительный, а второй — спокойный и рассудительный. Несмотря на полную противоположность характеров, они неразлучны.
Александр Золотухин
О фильме «Брат во всем»: :
Люди, посвятившие свою жизнь призванию — смелые, умные, решительные личности. В жертву мечте они приносят покой и благосостояние. Это особая «порода» людей, что максимально ярко заметно в военной среде, в характерах тех молодых ребят, кто выбрал одну из «романтических» военных профессий. Как сыну военного лётчика, всё детство проведшего в гарнизонах, мне хорошо это известно. Среди мальчишек, пришедших поступать в летное училище, нет случайных пассажиров. Стать летчиком — их цель с детства, их призвание. Это особый род братских отношений, которые сохраняются на всю жизнь. И на таких людей, положительных по своей сути, всегда интересно смотреть.
Но каковы их характеры? Как они справляются с жизненными трудностями? О чем говорят? О чем думают? Ведь прекрасная и возвышенная мечта о полетах соседствует с риском для жизни и большой ответственностью. Обычно авторы редко обращаются к подобным персонажам, потому что в их отношениях сложно обнаружить конфликт. Тем не менее самые тяжелые внутренние испытания часто выпадают на долю именно таких людей, а противоречия их характеров лежат глубоко внутри. Наша цель — пристально рассмотреть, как проявляются подобные характеры в сложных, порой экстремальных обстоятельствах. Мы много раз видели, какие трагедии происходят с близкими людьми от ненависти, ревности и обиды. Но насколько драматичными могут быть отношения двух братьев, которые ценят и любят друг друга и при этом обучаются опасной военной профессии?
Международного Берлинского кинофестиваля в этой году пройдет в 72-й раз — с 10 по 16 февраля. Секция Encounters существует на Берлинском международном кинофестивале с 2020 года и, по словам организаторов, призвана поддержать новые голоса в кино и разнообразить художественные формы, представленные в официальном отборе смотра.
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