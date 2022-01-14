Скончалась актриса и вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская

«Они прожили вместе 57 лет, и история их любви была важнее любых творческих достижений. Вместе они учились в Школе-студии, вместе работали в «Современнике», вместе перешли во МХАТ, вместе оставили сцену, когда начало подводить здоровье. Последнее десятилетие они жили замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге. Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе… Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской», — сообщили в театре.

Анастасия Валентиновна Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. Училась в Школе-студии МХАТ на курсе Василия Маркова. В 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова. В 1965-ом, по окончании Школы-студии, Вознесенская была принята в труппу театра «Современник», среди сыгранных ролей — Мария Шамраева в чеховской «Чайке». После ухода из «Современника» Олега Ефремова перешла вслед за ним во МХАТ, а после раскола театра в 1987 году осталась с ним в театре, получившем название МХТ имени Чехова. В последний раз на сцену театра Вознесенская вышла в мае 2013 года вместе со своим супругом — в спектакле «Белый кролик».

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской.