От «Лакричной пиццы» до «Морбиуса»: 21 лучший фильм января 2022-го

История про антагониста Человека-паука «Морбиус», новая картина Пола Томаса Андерсона с сыном Филипа Сеймура Хоффмана «Лакричная пицца» и драма Франсуа Озона об эвтаназии «Все прошло хорошо» — «Собака.ru» рассказывает о главных фильмах, которые выйдут в кино и на стримингах в первый месяц года.
«Черный ящик» / Boîte noire
Детективный триллер Яна Гозлана («Идеальный мужчина») с Пьером Нинэ в роли авиационного эксперта, который расследует крушение самолета. После расшифровки черного ящика он приходит к выводу, что авиакатастрофа произошла из-за теракта. Но ему никто не верит, и данные бортового самописца вдруг тоже меняются. До уровня высокой трагедии, как в сложноустроенном фильме о жизни после авиакатастрофы «Отрыв» Александра Миндадзе, тут не доходит, но с жанровым саспенсом режиссер Гозланг справляется отлично.
С 6 января, кинотеатры
«Самый лучший босс» / El buen patron
Режиссер Фернандо Леон Де Араноа вновь, как и в драме 2017 года «Эскобар», снимает в главной роли Хавьера Бардема. Правда, на этот раз это комедия и про Бланко — босса не наркомафии, но завода. Тот пытается представить свой бизнес идеальным перед комиссией, чтобы получить престижный отраслевой приз, но все, конечно, идет не по плану. Рабочий устроит забастовку, партнер-менеджер из-за проблем в браке начнет совершать ошибки, а сам Бланко зачем-то начнет ухаживать за новой сотрудницей.
С 6 января, кинотеатры
«King’s Man: Начало» / The King's Man
В приквеле шпионской франшизы Мэттью Вона про безупречных джентльменов действие происходит во время Первой мировой войны. Главный герой — Конрад (Харрис Дикинсон), сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), хочет быть полезным родной Англии. Фильм должны были выпустить еще в 2021 году, но в планах релизов всех прокатных компаний из-за пандемии все, что только могло, пошло не так.
С 13 января, кинотеатры
«Лакричная пицца» / Licorice Pizza
Наконец-то и в России выходит новый атмосферный фильм Пола Томаса Андерсона, релиз которого во многих странах был еще в 2021-м. Его главный герой — 15-летний Гэри Валентайн (сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер), который в Америке 1970-х мечтает стать звездой. Вместе с подругой Аланой Кейн (Алана Хаим —из сестринской поп-группы Haim), в которую он влюблен, тинейджер затевает бизнес. В касте проекта также Брэдли Купер, Том Уэйтс и Шон Пенн.
С 13 января, кинотеатры
«Крик» / Scream
Мы уже привыкли, что герои культовых фильмов и сериалов возвращаются к нам десятки лет спустя в многочисленных приквелах, сиквелах и спин-оффах. Так и, казалось бы, агонизирующая слэшер-франшиза, запущенная Уэсом Крэйвеном, вновь будет с нами 26 лет спустя — с уже пятой частью. Поставили фильм Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, а из оригинального каста расследовать убийства будут вновь герои Кортни Кокс, Дэвида Аркетта и Нив Кэмпбелл. Как и оригинальный «Крик», это не столько классический хоррор как таковой, а исследование самого жанра и его смысловых надстроек в виде фильма.
С 13 января, кинотеатры
«Фальшивомонетчик» / Flag Day
Фильм Шона Пенна с ним самим и его дочерью Дилан Пенн (больше похожей на маму Робин Райт) в главных ролях участвовал в основной программе Каннского фестиваля, но остался без призов. Это история про Джона Фогеля, который начал грабить банки, чтобы обеспечить будущее своего ребенка. Но тем самым, напротив, поставил жизнь дочери под угрозу.
С 13 января, кинотеатры
«Трагедия Макбета» / The Tragedy of Macbeth
Черно-белая экранизация пьесы Шекспира — первый фильм Джоэла Коэна, который он снял без своего брата Итана, решившего временно сосредоточиться на литературной карьере. Главные роли в новой версии всем известных событий играют Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд
С 14 января, Apple TV+
«Аллея кошмаров» / Nightmare Alley
Экранизация Гильермом дель Торо нуар-романа Уильяма Линзи Грэшема с Брэдли Купером, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллемом Дефо и Руни Марой. Это история про магическое сознание и к чему оно приводит — мошенник Стэн Карлайл объединяет усилия с психиатром, чтобы убеждать людей, что они якобы читают их мысли. Кстати, есть еще версия «Аллеи кошмаров» 1947 года. В ней главную роль сыграл Тайрон Пауэр, сумевший благодаря ей уйти от амплуа звезды незатейливых ромкомов.
С 20 января, кинотеатры
«Все прошло хорошо» / Tout s'est bien passé
Новый фильм Франсуа Озона о достойном уходе основан на романе Эмманюэль Бернейм — автора сценариев к его фильмам «Под песком» и «Бассейн», которой не стало четыре года назад. Это ее личная история из реальной жизни: парализованный после инсульта отец (Андре Дюссолье) просит дочь (Софи Марсо) помочь ему умереть. Картина тоже должна была выйти в сентябре 2021-го, но прокатная компания «A-one» решила найти более удачную для «Все прошло хорошо» дату релиза.
С 20 января, кинотеатры
«Событие» / L'événement
Жюри Венецианского фестиваля, которое в 2021 году возглавлял режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо решило отдать главный приз — «Золотого льва» — этой драме Одри Диван о нежелательной беременности. Ее главная героиня Анн узнает во Франции 1960-х (аборты там были запрещены до 1975 года), что ждет ребенка, которого не хочет. Она пытается избавиться от плода, в том числе с помощью спицы в невыносимо правдоподобной и затянутой киносцене.
С 20 января, кинотеатры
«Аббатство Даунтон 2» / Downton Abbey: A New Era
Второе полнометражное продолжение культового британского сериала мы ждем, конечно, ради пассивно-агрессивной героини Мэгги Смит. Спойлер: Вайлет Кроули вернется, а все семейство в сиквеле отправится на юг Франции. А значит шуток про разницу менталитетов сценарист и оригинального «Аббатство Даунтон» Джулиан Феллоуз точно не избежал.
С 20 января, кинотеатры
«Ходячий замок» / Hauru no ugoku shiro (2004)
Анимационную притчу главного японского сказочника Хаяо Миядзаки о любви, побеждающей любые заклятия и войны, вновь можно будет увидеть на большом экране — в ограниченном прокате.
С 20 января, кинотеатры
«Фотоувеличение» / Blow-Up (1966)
Первый полностью англоязычный фильм итальянца Антониони выпускает в повторный компания «Иное кино». В 1967 году картина о взгляде на реальность получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В кино будут показывать отреставрированную в 2017-м копию— на языке оригинала и с субтитрами.
С 20 января, кинотеатры
«Тихая ночь» / Silent Night
Британская черная комедия с Кирой Найтли, Мэттью Гудом, Лили-Роуз Депп, Люси Панч и юным Романом Гриффин Дэвисом из «Кролика Джоджо» про рождественский пир во время чумы — вернее вечеринку с друзьями накануне апокалипсиса. Все привычные действия приобретают новый смысл, если совершать их за день до конца света. И это отличная почва для множества шуток, как доказал и недавний хит Netflix «Не смотрите наверх».
С 20 января, кинотеатры
«Мой легионер» / Mon legionnaire
Французская драма с Луи Гаррелем и Александром Кузнецовым про 20-летнюю Нику (Ина-Мария Бартайте), которая отправляется за своим русским женихом-легионером Владом на тренировочную базу в Африку. После его должны отправить в Афганистан. Неожиданно для героини их история любви рифмуется с судьбой местного капитана Максима и его жены Селин.
С 20 января, кинотеатры
«9 причин, чтобы жить» / Envole-moi
Трогательная драмеди с Виктором Бельмондо — внуком Жан-Поля Бельмондо, невероятно похожим на деда — рассказывает о мажоре Томасе, которого отец, врач-педиатр, заставляет взять шефство над одним из своих пациентов Маркусом. Это, по классике, станет началом большой дружбы.
С 20 января, кинотеатры
«Морбиус» / Morbius
Студия Sony Pictures продолжает развивать линейку фильмов, основанную на комиксах Marvel про Человека-паука. Речь пройдет на этот раз про его антагониста доктора Морбиуса, страдающего от редкого заболевания крови. Его сыграл Джаред Лето. Это история про превращение врача-альтруиста в убийцу-вампира и попытки контролировать свою темную сторону.
С 27 января, кинотеатры
«Вальдо» / Last Looks
Один из режиссеров «Дряни» Тим Киркби сняли детективный боевик о расследовании убийства, к которому частный сыщик привлекает экс-полицейского Чарли Вальдо, со скандалом ушедшего со службы. В касте — Чарли Ханнэм, Мэл Гибсон и Люси Фрай
С 27 января, кинотеатры
«Я — Златан» / I Am Zlatan
Байопик футболиста Златана Ибрагимовича, до сих пор остающегося лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Швеции. Как он, сын мигрантов из бывшей Югославии, сделал блестящую карьеру, начиная с игры за юношские команды его родного города Мальме.
С 27 января, кинотеатры
«Обходные пути»
Экспериментальная картина про будни кладмена петербурженки Екатерины Селенкиной участвовала в Недели критики Венецианского киносмотра. И стала российским победителям Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии.
С 27 января, кинотеатры
«Один на один» / Nowhere Special
Трогательная драма Уберто Пазолини («Мужской стриптиз») с Джеймсом Нортоном в главной роли рассказывает историю отца-одиночки, который узнает, что смертельно болен, и пытается найти новую семью своему маленькому сыну. В 2020 году фильм участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля.
С 27 января, кинотеатры
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