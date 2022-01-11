От «Лакричной пиццы» до «Морбиуса»: 21 лучший фильм января 2022-го

«Крик» / Scream

Мы уже привыкли, что герои культовых фильмов и сериалов возвращаются к нам десятки лет спустя в многочисленных приквелах, сиквелах и спин-оффах. Так и, казалось бы, агонизирующая слэшер-франшиза, запущенная Уэсом Крэйвеном, вновь будет с нами 26 лет спустя — с уже пятой частью. Поставили фильм Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, а из оригинального каста расследовать убийства будут вновь герои Кортни Кокс, Дэвида Аркетта и Нив Кэмпбелл. Как и оригинальный «Крик», это не столько классический хоррор как таковой, а исследование самого жанра и его смысловых надстроек в виде фильма.

С 13 января, кинотеатры