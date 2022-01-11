Apple TV+ показал трейлер нового сериала «Под подозрением» с Умой Турман в главной роли

По сюжету шоу из отеля в Нью-Йорке похищают сына известной американской бизнес-леди. Под подозрение попадают четверо постояльцев. ФБР и Национальное криминальное агентство работают над поиском виновных, подозреваемые пытаются доказать свою невиновность. Главным героям предстоит выяснить, кто в действительности стоит за похищением, а кто виновен только лишь в том, что оказался не в нужное время и не в нужном месте?

Шоу «Под подозрением» основано на израильском сериале «Под чужим флагом». В сериале вместе с Умой Турман («Убить Билла», «Криминальное чтиво») снялись Кунал Найар («Теория большого взрыва»), Ноа Эммерих («Американцы»), Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало»), Элиес Габел («Скорпион»), Элизабет Хенстридж («Агенты Щ.И.Т.») и Энджел Колби («Танцы на грани»).

Режиссером картины выступил номинант на премию «Эмми» Крис Лонг (сериал «Американцы»). Шоураннер и исполнительный продюсер сериала – номинант на премию BAFTA Роб Уильямс («Человек в высоком замке»).