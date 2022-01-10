Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» еще на два сезона

Пока неизвестно, когда из покажут и как скоро создатели возьмутся за их производство. Как пишет Variety, съемки пройдут в тех же студиях на окраинах Парижа весной или летом и, возможно, в Лондоне.

Первый сезон «Эмили в Париже» вышел еще в октябре 2020 года. Тогда французские зрители раскритиковали создателей шоу за стереотипный образ своей национальности. Помимо классических штампов вроде багетов и видов на Эйфелеву башню, они показали французов ленивыми, непунктуальными и сексистами.

По сюжету молодую девушку Эмили неожиданно на год переводят работать в парижское PR-агентство. В первых двух сезонах девушку окружает мир моды, бурных страстей и собственные любовные романы, а еще много проблем, связанные, в том числе, и с языковым барьером. В конце второго сезона создатели оставляют зрителям «крючок» — останется Эмили в Париже или все-таки вернется в США.

Главную роль в сериале исполнила Лили Коллинз, известная по ролям в картинах «Невидимая сторона», «С любовью, Рози» и «Отверженные». Также в шоу поучаствовали Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Лукас Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза и другие.