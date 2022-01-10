Новый свежий принц из Бел-Эйр: вышел официальный трейлер перезапуска ситкома 90-х от Уилла Смита

Уилл Смит перезапускает легендарный ситком 90-х. Вышел официальный трейлер сериала «Bel-Air» — современной интерпретации истории об уличном подростке из Западной Филадельфии, который переезжает жить к своим тете и дяде в Бел-Эйр.
«3 года назад мой друг Морган Купер [исполнительный сопродюсер перезапуска] загрузил на YouTube свой фан-трейлер, показывающий, как он представлял себе «Свежего принца» в качестве дорамы. А теперь вот первый полный взгляд на его пересказ истории, которая всегда была так близка моему сердцу. Не могу дождаться, когда вы, ребята, увидите это», — написал Уилл Смит.
Сериал «Принц из Бел-Эйр» (The Fresh Prince of Bel-Air) выходил на канале NBC с 1990 по 1996 год. Главную роль в сериале исполнил Уилл Смит — он сыграл вымышленную версию себя в молодости. По сюжету, Уилл рос в небольшом районе в Западной Филадельфии и был обычным парнем: играл в баскетбол, слушал хип-хоп. Все было достаточно безоблачно, пока Уилл не ввязался в драку с «большими дядьками».
В перезапуске сериала Уилл Смит выступил в качестве исполнительного продюсера. В списке также значится композитор и продюсер Куинси Джонс, который в оригинальном шоу исполнил роль камео.
«Bel-Air» одобрен на два сезона, первые серии выйдут на стриминговом сервисе 13 февраля 2022 года. Сериал должен стать «драматическим переосмыслением» оригинального ситкома и глубже погрузить зрителей в «врожденные конфликты, эмоции и предубеждения, которые было невозможно полностью исследовать в 30-минутном формате ситкома», при этом сохранив чванство и кивки оригинальному шоу».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.