Новый свежий принц из Бел-Эйр: вышел официальный трейлер перезапуска ситкома 90-х от Уилла Смита

«3 года назад мой друг Морган Купер [исполнительный сопродюсер перезапуска] загрузил на YouTube свой фан-трейлер, показывающий, как он представлял себе «Свежего принца» в качестве дорамы. А теперь вот первый полный взгляд на его пересказ истории, которая всегда была так близка моему сердцу. Не могу дождаться, когда вы, ребята, увидите это», — написал Уилл Смит.

Сериал «Принц из Бел-Эйр» (The Fresh Prince of Bel-Air) выходил на канале NBC с 1990 по 1996 год. Главную роль в сериале исполнил Уилл Смит — он сыграл вымышленную версию себя в молодости. По сюжету, Уилл рос в небольшом районе в Западной Филадельфии и был обычным парнем: играл в баскетбол, слушал хип-хоп. Все было достаточно безоблачно, пока Уилл не ввязался в драку с «большими дядьками».