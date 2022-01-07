Вышел второй трейлер фильма «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна

На Youtube-канале стримингового сервиса Apple TV+ опубликован второй трейлер драмы Джоэла Коэна «Трагедия Макбета». Это черно-белая картина, которую режиссер снял без участия своего брата Итана.



В трейлере можно увидеть главных героев ленты, а также восторженные цитаты критиков, которые уже успели увидеть фильм. Так, драму называют «фильмом, ради которого стоит умереть» и «абсолютным шедевром». В фильме снялись Брендан Глисон, Гарри Меллинг, Брайан Томпсон, а роль Макбета исполнил Дензел Вашингтон. Его супругу играет Фрэнсис МакДорманд, знакомая по фильму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

