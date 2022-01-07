Вышел второй трейлер фильма «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал новый трейлер «Трагедия Макбета». Это черно-белая драма по мотивам трагедии Шекспира, которую Джоэл Коэн снял без своего брата.
На Youtube-канале стримингового сервиса Apple TV+ опубликован второй трейлер драмы Джоэла Коэна «Трагедия Макбета». Это черно-белая картина, которую режиссер снял без участия своего брата Итана.
В трейлере можно увидеть главных героев ленты, а также восторженные цитаты критиков, которые уже успели увидеть фильм. Так, драму называют «фильмом, ради которого стоит умереть» и «абсолютным шедевром». В фильме снялись Брендан Глисон, Гарри Меллинг, Брайан Томпсон, а роль Макбета исполнил Дензел Вашингтон. Его супругу играет Фрэнсис МакДорманд, знакомая по фильму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Трагедия «Макбет» повествует о средневековом шотландском лорде, которого ведьмы убеждают в том, что ему суждено стать королем. Макбет решает достичь этой цели, несмотря ни на что. Фильм основан на знаменитой пьесе Уильяма Шекспира.
Премьера «Макбета» Джоэла Коэна состоится 14 января 2022 года на Apple TV+.
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