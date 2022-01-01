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Кино и сериалы

Минкультуры получит 5,5 миллиарда рублей на производство российских фильмов

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить из федерального бюджета 5,5 млрд рублей Министерству культуры на поддержку отечественного кино. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Так, до 1 апреля Министерство культуры получит из бюджета 5,5 миллиарда рублей на субсидии для производства российских фильмов. При этом из этой суммы 4 млрд достанется Фонду кино.

Также до 1 февраля Минкультуры и Минцифры должны организовать возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных кинолент в рамках программы «Пушкинская карта». Мишустин также поручил доработать Концепцию развития кинематографа до 2030 года. Развивать концепцию будут Минкультуры, Минцифры и Минфин совместно с Фондом кино и профессиональным сообществом.

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