Netflix обяжут показывать 20 федеральных телеканалов после внесения в реестр аудиовизуальных сервисов

Он считает, что Netflix обязан исполнять требования статьи 10.5 закона «Об информации». Бырдин отметил, что на территории страны должно быть владельцем российское юрлицо, а не зарубежное, как есть сейчас. При этом владельцам иностранных видеосервисов можно контролировать не более 20% уставного капитала такого юрлица.

Глава ассоциации «Интернет-видео» высказался, что поддерживает решение Роскомнадзора включить Netflix в соответствующий реестр. Сообщается, что эта норма вступит в силу с марта 2022 года.

«Поскольку до настоящего момента регулирование аудиовизуальных сервисов касалось только российских компаний, лед тронулся. Целый ряд иностранных ресурсов следует включить в реестр вслед за Netflix: Apple TV+, Google Play, Crunchyroll и другие», — сказал Бырдин.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал вести реестр с конца 2020 годя для мониторинга запрещенного контента онлайн-кинотеатрах. В него вносят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. Пока в списке находится 26 платформ, в их числе ivi, Megogo, More.tv, «Кинопоиск», Okko и другие. А 28 декабря Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.