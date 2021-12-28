В Сети появился неизданный документальный фильм Александра Митты с Юрием Никулиным в главной роли

В Сети появился неизданный ранее документальный фильм режиссера Александра Митты «Клоуны и дети», главную роль в котором исполнил Юрий Никулин.
Фильм «Клоуны и дети» опубликовал на YouTube сын режиссера, художник Евгений Митта. Лента датирована 1977 годом и рассказывает о клоуне, который приходит в больницу к больным детям, чтобы подарить им праздник. Фильм анализирует то, как дети воспринимают клоунов в разных пространствах — в больнице, цирке и в перерывах между выступлениями.
Музыку к документальному фильму написал композитор Альфред Шнитке, оператором-постановщиком выступил Павел Лебешев. В «Клоунах и детях» снялись Юрий Никулин Михаил Шуйдин, Станислав Щукин, Валерий Серебряков и Станислав Долецкий.
Александр Митта родился в 1933 году в Москве. В 1955-ом окончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени Куйбышева, работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах. В 1960 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Начиная с 1987 года участвовал в съемках документальных фильмов.
На счету Митты более 20 фильмов, в которых он выступал в качестве режиссера, сценариста и актера. Он исполнил роль Владика в ленте Марлена Хуциева «Июльский дождь», а также снял картины «Гори, гори, моя звезда» 1969 года, «Экипаж» 1979-го и другие.
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