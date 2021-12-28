В Сети появился неизданный документальный фильм Александра Митты с Юрием Никулиным в главной роли

Фильм «Клоуны и дети» опубликовал на YouTube сын режиссера, художник Евгений Митта. Лента датирована 1977 годом и рассказывает о клоуне, который приходит в больницу к больным детям, чтобы подарить им праздник. Фильм анализирует то, как дети воспринимают клоунов в разных пространствах — в больнице, цирке и в перерывах между выступлениями.

Музыку к документальному фильму написал композитор Альфред Шнитке, оператором-постановщиком выступил Павел Лебешев. В «Клоунах и детях» снялись Юрий Никулин Михаил Шуйдин, Станислав Щукин, Валерий Серебряков и Станислав Долецкий.