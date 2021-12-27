«Жан-Марк выступал за творчество, подлинность и умение пробовать новое. Он был настоящим художником и щедрым, любящим человеком. Все, кто работал с ним, не могли не заметить его талант и видение», — приводит Variety слова продюсера Натана Росса, который работал с режиссером на протяжении многих лет.

«Жан-Марк Валле был блестящим, преданным своему делу режиссером, поистине феноменальным талантом, который наполнял каждую сцену глубоко интуитивной, эмоциональной правдой. Он также был очень заботливым человеком, который вкладывал все свои силы вместе с каждым актером, которого он снимал», — говорится в заявлении HBO.

Жан-Марк Валле родился 9 марта 1963 года в Монреале. Изучал искусство кино в колледже при Университете Квебека в Монреале. После обучения, Валле начал снимать короткометражные фильмы, которые получили признание — в том числе «Stéréotypes» (1991), «Les Fleurs magiques» (1995) и «Les Mots magiques» (1998). Его первым полнометражным фильмом стал «Черный список» в 1995 года. В год выхода фильм стал самым кассовым в Квебеке и получил девять номинаций на премию Джини.

На счету режиссера девять полнометражных фильмов — «Черный список» (1995), «Los Locos» (1997), «Loser Love» (1999), «C.R.A.Z.Y.» (2005), «Молодая Виктория» (2009), «Кафе де Флор» (2011), трехкратный лауреат «Оскара» «Далласский клуб покупателей» (2013) с Мэттью Макконахи, Дженнифер Гарнер и Джаредом Лето, «Дикая» (2014) с Риз Уизерспун, а также «Разрушение» (2015) с Джейком Джиллерхолом в главной роли. Кроме того, Валле снял два сериала — «Большая маленькая ложь» (2017) и «Острые предметы» (2018).