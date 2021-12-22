18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Появился первый тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Поделиться:

В Сети появился первый тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» из киновселенной Marvel. Премьера фильма состоится 6 мая 2022 года.

По сюжету новый фильм про главного чародея кинокомиксной вселенной начнется сразу после событий картины «Человек-паук: Нет пути домой». Доктора Стрэнджа предупреждают об опасности вмешательств в мультивселенные. И ему, чтобы исправить ошибку, понадобится помощь еще одного Мстителя — Ванды Максимофф, спасти действующую реальность от самого себя. А точнее, от своей темной копии из параллельной вселенной.

Отметим, что новый ролик уже мгли видеть фанаты франшизы — его показали в сценах после титров недавно вышедшего фильма про Человека-паука.

К своим ролям вернутся Бенедикт Камбербатч, Элизабет Олсен, Рейчел МакАдамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджофор. Главным режиссером стал Сэм Рейми, подаривший нам самого первого киношного «Человека-паука» с Тоби Магуйаром. Картина выйдет в прокат с 6 мая 2022 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: