Появился первый тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

По сюжету новый фильм про главного чародея кинокомиксной вселенной начнется сразу после событий картины «Человек-паук: Нет пути домой». Доктора Стрэнджа предупреждают об опасности вмешательств в мультивселенные. И ему, чтобы исправить ошибку, понадобится помощь еще одного Мстителя — Ванды Максимофф, спасти действующую реальность от самого себя. А точнее, от своей темной копии из параллельной вселенной.

Отметим, что новый ролик уже мгли видеть фанаты франшизы — его показали в сценах после титров недавно вышедшего фильма про Человека-паука.

К своим ролям вернутся Бенедикт Камбербатч, Элизабет Олсен, Рейчел МакАдамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджофор. Главным режиссером стал Сэм Рейми, подаривший нам самого первого киношного «Человека-паука» с Тоби Магуйаром. Картина выйдет в прокат с 6 мая 2022 года.