Кинотеатры хотят обратиться в прокуратуру из-за установленных Смольным коронавирусных ограничений

Он рассказал, что предприниматели отправят запросы в прокуратуру, чтобы выяснить законность действий правительства Петербурга. Владельцы кинотеатров намерены спросить, есть ли полномочия у глав регионов ограничивать работу одних предприятий, и разрешать деятельность других.

Березин объясняет, что кинотеатры работают в СOVID-free режиме с ноября, но другие ограничения, такие как запрет работы после 23.00, заполняемость залов на 50% (с 1 января 75%) и необходимость проверять QR-коды у посетителей, с них не сняты.

Глава организации приводит в пример тот факт, что QR-коды в метро не вводят, а в торговых центрах, кафе и ресторанах их постоянно сдвигают. Березин предположил, что это может быть на руку другим видам бизнеса, к примеру, онлайн-кинотеатрам.

Также он рассказал, что добиться ответов от чиновников невозможно, потому что они перекладывают ответственность друг на друга.

«Федеральные власти говорят, что регионы решают. Регионы говорят: «мы не решаем, есть указания сверху», — прокомментировал Березин.

Бизнесмен пояснил, что в этом году кинотеатрам не выдали никаких субсидий, а кассовые сборы снизились в два раза по сравнению с 2019 годом. Глава Ассоциации считает, что при скромных доходах, кинотеатры либо будут закрываться, либо переходить в руки государству.