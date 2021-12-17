От продолжения «Ведьмака» до «Руки бога» Соррентино: Что смотреть дома на этой неделе

«Ведьмак» / The Witcher, 2 сезон (Netflix)

Еще до релиза первого сезона Netflix был так уверен в успехе «Ведьмака», что продлил его на второй. Такой кредит доверия вполне оправдался — завирусилась даже песня из проекта про чеканную монету, что уж говорить о нем самом. В основе сериала, напомним, — книги польского фэнтези-автора Анджея Сапковского и одноименные видеоигры. В заглавной роли Ведьмака — Генри Кавилл из «Лиги справедливости» и «Агентов А.Н.К.Л.». В новом сезоне Геральт (он же Ведьмак) будет пытаться защитить принцессу Цири (Фрейя Аллан) и скорбеть по якобы погибшей возлюбленной Йеннифэр (Аня Чалотра). К актерскому составу присоединятся Ким Бодния из «Моста» и «Убивая Еву» и Кристофер Хивью из «Игры престолов».

С 17 декабря, Netflix