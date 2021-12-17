От продолжения «Ведьмака» до «Руки бога» Соррентино: Что смотреть дома на этой неделе

Экранизация повести Наринэ Абгарян «Манюня», второй сезон фэнтези «Ведьмак» и автобиографический фильм Соррентино о нем самом и трансфере Марадоны «Рука бога» — «Собака.ru» рассказывает о главных кинопроектах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Рука бога» / È stata la mano di Dio
Если «Великая красота» была «Сладкой жизнью» Соррентино, то «Рука бога» это его собственный «Амаркорд» — лирическая грусть по временам, когда деревья были большими (а ты маленьким). Особое место в душе юного Паоло оставил приезд в его родной Неаполь легенды футбола Диего Марадоны. Из-за него (а еще ряда трагических событий) тот когда-то и решил стать режиссером. Главного героя, впрочем, зовут все же Фабьетто, а не Паоло, так что совпадения с реальной жизнью не случайны, но это все же и художественный вымысел тоже.
С 15 декабря, Netflix
«В раю мест нет», премьера (Kion)
Российский сериал с распространенным сюжетным ходом про временную петлю. В нее попадают ученые и любовники Вика (Екатерина Вилкова) и Андрей (Артем Ткаченко). Из-за пространственно-временной аномалии они могут отправиться в прошлое, чтобы исправить его ошибки, но тем самым меняется и будущее. И не всегда в лучшую сторону. Снял сериал Эдуард Бордуков («На острие»).
C 15 декабря, Kion
«Манюня», премьера (Okko)
Спродюсированная Сариком Андреасяном комедия по одноименной повести Наринэ Абгарян. Это автобиографическая история, как живут две семьи в небольшом армянском городе в 1980-е. Закадровый текст читает Чулпан Хаматова, а маленькую Наринэ играет Карина Каграманян («Холодное танго»). Снял сериал Арман Марутян, режиссер армянской комедии «Супермама».
С 15 декабря, Okko
«Ведьмак» / The Witcher, 2 сезон (Netflix)
Еще до релиза первого сезона Netflix был так уверен в успехе «Ведьмака», что продлил его на второй. Такой кредит доверия вполне оправдался — завирусилась даже песня из проекта про чеканную монету, что уж говорить о нем самом. В основе сериала, напомним, — книги польского фэнтези-автора Анджея Сапковского и одноименные видеоигры. В заглавной роли Ведьмака — Генри Кавилл из «Лиги справедливости» и «Агентов А.Н.К.Л.». В новом сезоне Геральт (он же Ведьмак) будет пытаться защитить принцессу Цири (Фрейя Аллан) и скорбеть по якобы погибшей возлюбленной Йеннифэр (Аня Чалотра). К актерскому составу присоединятся Ким Бодния из «Моста» и «Убивая Еву» и Кристофер Хивью из «Игры престолов».
С 17 декабря, Netflix
«Станция одиннадцать» / Station Eleven, премьера (HBO)
Постапокалиптический сериал — экранизации версии канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандель, что же будет, если мир не справится с пандемией (сам одноименный роман еще 2014 года). Тогда, по ее мысли, обломки культуру будут сохранять немногочисленные театральные труппы, колесящие по миру с постановками пьес Шекспира. В сериале можно увидеть Химеша Пателя из Yesterday, Джо Пинга из «Комнаты» и Гаэля Гарсиа Берналя.
С 17 декабря, HBO Max, more.tv
«С любовью» / With Love, премьера (Amazon Prime)
Автором рождественского ромкома стала сценаристка «Как я встретил вашу маму» и «Правил совместной жизни» Глория Калдерон Келлетт. Ее проект призван хотя бы немного улучшить настроение зрителей после не самого простого пандемийного года. В центре сюжета — Лили (Эмерод Тубия) и ее брат Хорхе (Марк Инделикато). Они пытаются найти настоящую любовь и во время праздников познакомить с избранниками родителей.
С 17 декабря, Amazon Prime
«1883», премьера (Paramount+)
В начале ноября вышло продолжение написанного Тейлором Шериданом («Ветреная река») современного вестерна «Йеллоустоун» с Кевином Костнером в роли главы семьи Даттон, которая пытается спасти свое ранчо от застройки. «1883» — это приквел этого же проекта с Фэйт Хилл, Тимом Макгроу и Сэмом Эллиоттом. Снял сериал сам Шеридан.
С 19 декабря, Paramount+
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