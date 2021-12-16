Мы загружены в «Матрицу»: Стоит ли вновь поверить Вачовски, Нео и Тринити?

В российских кинотеатрах (раньше, чем в США) вышло долгожданное продолжение франшизы «Матрица» — истории про искусственную реальность и революционеров Нео и Тринити. Спустя почти 20 лет режиссерка Лана Вачовски и актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются в мир, который их по-настоящему прославил. Журналист Дмитрий Барченков делится своими неоднозначными впечатлениями после просмотра этого довольно странного реюниона.
Дуэт сестер Вачовски многое прошел вместе: от трансгендерного перехода и всеобщей видимости до целого набора фильмов разного качества (их «Матрицу» многие считают великой, а, например, «Восхождение Юпитер» — полным провалом). Но работа над сериалом «Восьмое чувство», а также внутренние личные проблемы все же раскололи тандем кинематографисток. Лили заявила, что, вероятно, больше к кино не вернется, а Лана продолжила режиссерский путь. Но обе точно не хотели возвращаться в Матрицу. Пока не умерли их родители.
Лана признается, что именно это событие послужило толчком к воскрешению любимых героев. Ведь кто, как не выдуманные Нео и Тринити, смог бы дать силу принять утрату родителей вполне реальных. В конце концов на балансе между мирами выдуманным и реальным и базировалась идея «Матрицы» — фильма, который в 1999-м изменил жизни миллионов зрителей. Так началась история четвертой части с подзаголовком «Воскрешение», а точнее, основной ее идеи — о любви, способной победить смерть.
Действительно, «Матрица: Воскрешение» из философского концепта о границах сна, из набора шифров о трансгендерности и любви к поп-культурным реликвиям выжала гораздо более простую, но в суровые времена и, наверное, более важную суть, сводящую все происходящее на экране к жанру мелодрамы. Чтобы прекратить страдания, боль и войну, Нео и Тринити, которые, как нетрудно догадаться из названия, воскресли, должны быть вместе. Причем основной выбор сегодня в руках не «белого спасителя» Нео, а именно его возлюбленной Тринити.
Да, Лана не просто создает терапевтическое для себя кино, но и нагружает старую форму вполне себе современными смыслами. Перенос роли главного героя с Нео на Тринити как феминизация традиционного нарратива (похожую, но чуть менее дерзкую операцию провел Дени Вильнев в своей «Дюне») здесь только вершина двоичного айсберга. За ним следует уже более открытый разговор о трансгендерности, который в начале века был невозможен, а сегодня скорее даже поощряется популярной культурой. На места персонажей встают заметные ЛГБТК-персоны: агента Смита, например, сыграл открытый гей Джонатан Грофф (мюзикл «Гамильтон», сериалы «В поиске» и «Охотник за разумом»), психоаналитика Нил-Патрик Харрис («Исчезнувшая», сериал «Как я встретил вашу маму»), а среди молодого сопротивления есть Брайан Джейкоб Смит, два года назад тоже совершивший каминг-аут. Да и понятие бинарности здесь уже не зашифровано, а буквально проговаривается на каждом шагу.
Наконец, в прогрессивные смыслы можно записать сам формат, какой выбирает Лана, а также ее соавторы — писатели Дэвид Митчелл (автор романа «Облачный атлас») и Александр Хемон. Первые сорок минут новой «Матрицы» – это исключительного качества мета-кино, размышление о наследии франшизы, попытка переосмыслить его и даже посмеяться над этой самой попыткой. Не получить удовольствия от этих мгновений решительно невозможно.
Дальше, правда, кино превращается в типичный блокбастер средней руки — с абсолютно непрорывными боевыми сценами и крайне посредственным визуалом. Удивить по-настоящему здесь может лишь сцена с матричными самоубийцами, которые в определенный момент просто начинают падать на главных героев с крыш. Но ее для великого фильма от великой визионерки для борьбы с теми же героями Marvel (в России «Матрица» выходит на одной недели с третьей частью перезапущенного «Человека-паука»), конечно, недостаточно.
Но, кажется, никому из создателей, кроме надеющейся на фанатские деньги студии Warner Bros., снова захватывать мир и не нужно. Таким необязательным, веселеньким и достаточно посредственным, пожалуй, и должно быть возвращение «Матрицы», которая сегодня выглядит не столько борцом за место двигателя прогресса, сколько умелым олдскул-праздником и завоеванием тех арен, которые на момент выхода первой части были под запретом. А с этим новая лента Ланы Вачовски справляется на ура.
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