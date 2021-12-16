Мы загружены в «Матрицу»: Стоит ли вновь поверить Вачовски, Нео и Тринити?

Действительно, «Матрица: Воскрешение» из философского концепта о границах сна, из набора шифров о трансгендерности и любви к поп-культурным реликвиям выжала гораздо более простую, но в суровые времена и, наверное, более важную суть, сводящую все происходящее на экране к жанру мелодрамы. Чтобы прекратить страдания, боль и войну, Нео и Тринити, которые, как нетрудно догадаться из названия, воскресли, должны быть вместе. Причем основной выбор сегодня в руках не «белого спасителя» Нео, а именно его возлюбленной Тринити.

Да, Лана не просто создает терапевтическое для себя кино, но и нагружает старую форму вполне себе современными смыслами. Перенос роли главного героя с Нео на Тринити как феминизация традиционного нарратива (похожую, но чуть менее дерзкую операцию провел Дени Вильнев в своей «Дюне») здесь только вершина двоичного айсберга. За ним следует уже более открытый разговор о трансгендерности, который в начале века был невозможен, а сегодня скорее даже поощряется популярной культурой. На места персонажей встают заметные ЛГБТК-персоны: агента Смита, например, сыграл открытый гей Джонатан Грофф (мюзикл «Гамильтон», сериалы «В поиске» и «Охотник за разумом»), психоаналитика Нил-Патрик Харрис («Исчезнувшая», сериал «Как я встретил вашу маму»), а среди молодого сопротивления есть Брайан Джейкоб Смит, два года назад тоже совершивший каминг-аут. Да и понятие бинарности здесь уже не зашифровано, а буквально проговаривается на каждом шагу.